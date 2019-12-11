Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 hükümlü yakalandı

6 saat önce

MALATYA'da, polis ekiplerince yakalanan ve çeşitli suçundan kesinleşmiş 16 yıl ile 6 yıl hapis cezası bulunan 2 hükümlü tutuklandı.

Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 hükümlü yakalandı, System.String[]

MALATYA'da, polis ekiplerince yakalanan ve çeşitli suçundan kesinleşmiş 16 yıl ile 6 yıl hapis cezası bulunan 2 hükümlü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan cezaevinden kaçan 16 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Bilal A. ile Malatya Ağır Ceza Mahkemesince çeşitli suçlardan kesinleşmiş 6 yıl 7 ay hapis cezası bulunan M.Ç., yakalandı. Şüpheliler emniyete götürülerek sorgusu yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli cezaevine konuldu.


Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Bitlis, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 06:17 Kaynak: DHA
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