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Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 kişi tutuklandı

08.07.2021 11:58
Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Nevşehir'de jandarma ekipleri tarafından resmi evrakta sahtecilik suçundan hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir'de jandarma ekipleri tarafından resmi evrakta sahtecilik suçundan hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, jandarma ekipleri tarafından resmi evrakta sahtecilik suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.Y. ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.S. yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen her iki şüpheli de tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 kişi tutuklandı

Nevşehir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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