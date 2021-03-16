Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şahıs yakalandı - Son Dakika

Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şahıs yakalandı
16.03.2021 12:11
Nevşehir'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı.
Nevşehir'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Nevşehir İlamat ve İnfaz Bürosunca trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan hakkında 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.U. ve basit yaralama suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan Y.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Y.U. ve Y.A. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
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