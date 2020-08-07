Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 şahıs yakalandı - Son Dakika

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 şahıs yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Aksaray adli makamlarınca basit yaralama suçundan aranan ve hakkında 6 ay hapis cezası bulunan G.T., Nevşehir adli makamlarınca hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.M. ve Nevşehir adli makamlarınca çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan aranan hakkında 5 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan A.D. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR