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Kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyordu, JASAT yakaladı - Son Dakika

Kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyordu, JASAT yakaladı

08.11.2021 17:35
Kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyordu, JASAT yakaladı

Milas ilçesinde iki ayrı konuttan hırsızlık gerçekleştiren ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şüpheli Milas JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Milas ilçesinde iki ayrı konuttan hırsızlık gerçekleştiren ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şüpheli Milas JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Milas İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonrası iki ayrı konuttan hırsızlık nedeniyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.O. gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı.

H.O. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Cumhuriyet Savcılığında tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyordu, JASAT yakaladı

Jandarma, Hisarcık, Milas, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyordu, JASAT yakaladı - Son Dakika


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