Kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ destekçisi yakalandı

Kayseri 'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yardım etmekten kesinleşmiş hapis cezası olan bir şahıs yakalandı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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