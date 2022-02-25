Kayseri'de hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

25.02.2022 14:58
Kayseri'de hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hakkında "hırsızlık" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunun firari hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hakkında "hırsızlık" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunun firari hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri, Kuşçu Mahallesi'nde bir adrese düzenlenen operasyonda, "bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D. yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

YORUMLAR
500
Son dakika: Kırşehir'de tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı Son dakika: Kırşehir'de tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı Kablo hırsızı yakalandı Kablo hırsızı yakalandı

Kocasinan, Jandarma, Kayseri, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
15:27 Ukrayna'yı işgal eden Putin: Masaya oturmaya hazırız
15:25 Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ile CNN muhabiri arasında "Rus destekçisi yönetim" polemiği!
15:24 Rusya'ya ikinci darbe! GP Formula 1 takviminden resmen çıkartıldı
15:22 Sema Bayraktar canlı yayında Aycan Varış'a ateş püskürdü: Eşimi evine alıp bana video attı
15:05 Galatasaray'ın hocası Torrent: En kötüsünü çektik
14:58 Açlık sınırı asgari ücreti geçti: 4 bin 553 TL! Yoksulluk sınırı, 15 bin 140 TL oldu!
14:58 Yalnız Kurt dizisinde bu akşam neler olacak? Altay babasının emanetine sahip çıkabilecek mi?
14:58 Ukrayna krizi Türk müteahhitlerini de etkiledi! 23 milyar dolarlık proje için endişeliler
14:56 Her şey kanlı bir ayakkabıyla başladı! Putin'in 2. Dünya Savaşı'na kadar uzanan hikayesi film gibi!
14:55 Ukrayna lideri Zelenski, Rusya lideri Putin'i müzakere masasına çağırdı: Ölümleri durduralım!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 15:49:39. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement