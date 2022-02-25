Kayseri'de hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hakkında "hırsızlık" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunun firari hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri, Kuşçu Mahallesi'nde bir adrese düzenlenen operasyonda, "bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D. yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.