Kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı - Son Dakika

Yağma suçundan aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları uygulamada yağma suçundan aranan ve 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıs emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - SAKARYA