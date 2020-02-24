Kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı - Son Dakika

Kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

6 saat önce

Yağma suçundan aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı.

Kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı, System.String[]

Yağma suçundan aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları uygulamada yağma suçundan aranan ve 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıs emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - SAKARYA

Emniyet Müdürlüğü, Karasu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:04 Kaynak: İHA
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