Kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli Bolu'da yakalandı - Son Dakika

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Kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli Bolu'da yakalandı
6 saat önce
Hakkında kesinleşmiş 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan kişi Bolu'da yakalandı.
Hakkında kesinleşmiş 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan kişi Bolu'da yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Ahmet Faruk B'nin (31) kimlik bilgileri alınarak Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.
Sorgulamada, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan kesinleşmiş 7 yıl 9 ay hapis cezası olduğu anlaşılan şüpheli, ekipler tarafından yapılan işlemlerinin ardından Bolu Cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 03:34 Kaynak: AA
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