Kesinleşmiş hapis cezası vardı jandarma ekiplerince yakalandı - Son Dakika
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Kesinleşmiş hapis cezası vardı jandarma ekiplerince yakalandı

11.05.2022 12:07
Kesinleşmiş hapis cezası vardı jandarma ekiplerince yakalandı

Çeşitli suçlardan 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Sakarya'nın Sapanca ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı.

Çeşitli suçlardan 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Sakarya'nın Sapanca ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı.

Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede hakkında kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanma suçundan UYAP sisteminde kesinleşmiş 6 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.Ç. isimli şahıs ekiplerce gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

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Hisarcık, Jandarma, Sakarya, Sapanca, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kesinleşmiş hapis cezası vardı jandarma ekiplerince yakalandı - Son Dakika


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