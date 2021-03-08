ADANA Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalanıp, tutuklandı - Son Dakika

ADANA Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalanıp, tutuklandı

08.03.2021 09:48

Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalanıp, tutuklandıADANA'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Alperen A. ve Ümit T., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalanıp, tutuklandı

ADANA'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Alperen A. ve Ümit T., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Alperen A. (22) ve Ümit T. (24), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri 'hırsızlık ve birden fazla kişi tarafından yağma' suçlarından hakkında kesinleşmiş 14 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan Alperen A. ve 'kasten adam öldürme' suçundan hakkında kesinleşmiş 14 yıl hapis cezası olan Ümit T.?yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Alperen A.?nın Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde, Ümit T.?nin de Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Her iki adrese eş zamanlı düzenlenen baskında iki hükümlü yakalandı.

Alperen A. ve Ümit T., emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ADANA Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalanıp, tutuklandı
ADANA Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalanıp, tutuklandı
ADANA Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalanıp, tutuklandı
ADANA Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalanıp, tutuklandı
ADANA Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalanıp, tutuklandı
ADANA Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalanıp, tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, İnfaz, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalanıp, tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Joan Laporta, 11 yıl sonra ikinci kez Barcelona başkanlığına seçildi Bakan Koca'dan dikkat çeken 8 Mart mesajı: Kadınlar bizi bağışlasın, fedakarlıkları hak ettiği karşılığı görmedi Denetimde hamile olduğunu söyleyen kadının karnından bonzai çıktı NASA, dünyanın 1 milyar yıl sonra yok olacağını hesapladı Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! "Celladına aşık olmuş" yorumları yapıldı Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor Bakan Ziya Selçuk'un 'özel eğitim' paylaşımındaki görseller sosyal medyada gündem oldu Arda Turan yaptığı Instagram paylaşımında, Galatasaray'ın şampiyon olacağına inandığını belirtti
Fuhuş yapmak istemeyen kadının saçını kesip bıçakladılar Fuhuş yapmak istemeyen kadının saçını kesip bıçakladılar         
09:54
Siyaset, bilim, finans, sanat! İşte dünyada yaptıklarıyla dikkat çeken kadınlar Siyaset, bilim, finans, sanat! İşte dünyada yaptıklarıyla dikkat çeken kadınlar         
09:46
Uyuşturucunun etkisi altındaki genç, seyir halindeki otomobilin önüne atladı Uyuşturucunun etkisi altındaki genç, seyir halindeki otomobilin önüne atladı         
09:16
Son 20 yılın en kurak dönemini yaşayan Mardin'de hayvanlar yavrularını doyuracak sütü bile üretemiyor Son 20 yılın en kurak dönemini yaşayan Mardin'de hayvanlar yavrularını doyuracak sütü bile üretemiyor         
08:57
İmamoğlu'nun Kadınlar Günü paylaşımı İYİ Partili Ağıralioğlu'nu kızdırdı İmamoğlu'nun Kadınlar Günü paylaşımı İYİ Partili Ağıralioğlu'nu kızdırdı         
08:43
Gözde aşıklar Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan yeni fotoğraf geldi Gözde aşıklar Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan yeni fotoğraf geldi         
08:34
"İntiharı düşündüm" diyen Meghan'ın oğlunun ten rengiyle ilgili pes dedirten itiraf: Unvan vermek istemediler         
07:46
TRT'nin iddialı yapımı Teşkilat, izleyenlerden tam not aldı TRT'nin iddialı yapımı Teşkilat, izleyenlerden tam not aldı         
23:09
92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmenin görüntülere yansımasıyla ilgili soruşturma 92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmenin görüntülere yansımasıyla ilgili soruşturma         
22:45
Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu         
21:30
Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü         
19:18
2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu 2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu         
16:48
Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu         
15:10
Eski eşi tarafından sokak ortasında tekme-tokat dövülen kadın: Asla dışarı çıkmasın Eski eşi tarafından sokak ortasında tekme-tokat dövülen kadın: Asla dışarı çıkmasın         
14:36
10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi 10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi         
14:34
Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu         
13:08
Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü         
10:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2021 10:02:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ADANA Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalanıp, tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei