Kesinti petrolde düşüşe çare değil - Son Dakika
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Kesinti petrolde düşüşe çare değil

17 dakika önce

OPEC 2,1 milyon varil/gün olan petrol arzı kesintilerini 1,5 milyon varil/gün artırmak konusunda Rusya ile anlaşsa bile, petrol fiyatları talepteki zayıflık nedeniyle sadece sınırlı yükselebiliyor.

Kesinti petrolde düşüşe çare değil, System.String[]

OPEC 2,1 milyon varil/gün olan petrol arzı kesintilerini 1,5 milyon varil/gün artırmak konusunda Rusya ile anlaşsa bile, petrol fiyatları talepteki zayıflık nedeniyle sadece sınırlı yükselebiliyor. Brent ve WTI fiyatları yıl başından bu yana yüzde 20 ekside.

Rusya, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:04 
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