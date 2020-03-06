Kesinti petrolde düşüşe çare değil

OPEC 2,1 milyon varil/gün olan petrol arzı kesintilerini 1,5 milyon varil/gün artırmak konusunda Rusya ile anlaşsa bile, petrol fiyatları talepteki zayıflık nedeniyle sadece sınırlı yükselebiliyor. Brent ve WTI fiyatları yıl başından bu yana yüzde 20 ekside.