Kesinti petrolde düşüşe çare değil
17 dakika önce
OPEC 2,1 milyon varil/gün olan petrol arzı kesintilerini 1,5 milyon varil/gün artırmak konusunda Rusya ile anlaşsa bile, petrol fiyatları talepteki zayıflık nedeniyle sadece sınırlı yükselebiliyor.
OPEC 2,1 milyon varil/gün olan petrol arzı kesintilerini 1,5 milyon varil/gün artırmak konusunda Rusya ile anlaşsa bile, petrol fiyatları talepteki zayıflık nedeniyle sadece sınırlı yükselebiliyor. Brent ve WTI fiyatları yıl başından bu yana yüzde 20 ekside.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:04
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