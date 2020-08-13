Kesintilerin nedeni leylekler - Son Dakika

Kesintilerin nedeni leylekler

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşanan elektrik kesintilerinin leyleklerden kaynaklandığı bildirildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde son aylarda sıklıkla, TEİAŞ'a ait nakil hatlarından kaynaklı elektrik kesintileri yaşanıyor. Kesintileri nedeni ile elektronik eşyaları zarar görmesinden endişe eden vatandaşlar ise durumdan şikayetçi. Elektrik kesintileri nedeniyle mağdur olduklarını ileri süren vatandaşlar biran önce sorunun çözülmesini bekliyor.

TEİAŞ 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, kesintilere leyleklerin neden olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada "Erbaa İlçesinin 2018 yılında yenilenen 154 kV Erbaa Transformatör merkezinden beslenmektedir. 154 kV. Erbaa - Yaprak HES E.İ. hattı yenileme kapsamında ihalesi gerçekleştirilmiş ve 12.05.2017 tarihinde işin sözleşmesi imzalanmıştır. Ancak yer tesliminde yaşanan gecikmeler sebebi ile yüklenici işe geç başlamış, devamında 83 direklik enerji iletim hattının 83 direğinin alt montajı ve 82 direğinin üst montajı tamamlanmış iken yüklenici 2019 yılında çıkan 7161 sayını Kanun kapsamında tasfiye talebinde bulunmuş ve tasfiye talebi teşekkülümüz ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygun görülerek sözleşme 02.03.2020 tarihinde tasfiye edilmiştir. Kalan bakiye işlerinin ihale hazırlıkları tamamlanmış olup 19.08.2020 tarihinde ihale edilecek olan hattın Aralık 2020 başında bitmesi öngörülmektedir. Erbaa İlçesinde yaşanan sıkıntı yukarıda adı geçen iki hattan 154 kV Erbaa - Yaprak HES hattının yenileme kapsamında açık olması ve bu dönemde ilçeyi besleyen tek hat konumunda olan 154 kV Erbaa - Tepekışla HES hattında, hat güzergahında özellikle buğday hasadı döneminde oluşan yoğun kuş (Leylek) göçlerinin geçici arızalara sebebiyet verdiği tespit edilmiş olup bu arızalar ekte liste halinde sunulmuştur. Yenileme kapsamındaki 154 kV Erbaa - Yaprak HES hattının Aralık 2020'de devreye alınması ile sorunlar ortadan kalkacaktır."

Yapılan açıklamada ayrıca 10.03.2020 tarihinde iki defa olmak üzere ağırlıklı olarak Temmuz ve Ağustos aylarında 4 dakika ile 11 dakika arasında toplam olarak 16 defa yaşanan elektrik kesintisi yaşandığı kaydedildi.