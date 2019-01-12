Kesintisiz Elektrik Enerjisi İçin "Kayaklı" Hizmet

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden olan Kars'ta Aras EDAŞ ekipleri, halkın elektrik kesintisi yüzünden karanlıkta kalmaması için zaman zaman arızalara kayak yaparak ulaşıp sıfırın altında 20 derece soğukta ve 1,5 metre karda çalışma yürütüyor.

HÜSEYİN DEMİRCİ - Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden olan Kars'ta Aras EDAŞ ekipleri, halkın elektrik kesintisi yüzünden karanlıkta kalmaması için zaman zaman arızalara kayak yaparak ulaşıp sıfırın altında 20 derece soğukta ve 1,5 metre karda çalışma yürütüyor.



Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yerlerde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Zaman zaman enerji nakil hatlarında arızalara sebep olan kar nedeniyle abonelerin kesintisiz hizmet alabilmesi için Aras EDAŞ ekipleri yoğun çaba sarf ediyor.



Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden olan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Aras EDAŞ ekipleri arıza ve endeks okuma işlemlerine yoğun kar yağışı nedeniyle "kayaklı" çözüm geliştirdi.



Arıza ve endeks okumaya kayak takımları ile giden ekipler, zorlu şartlara rağmen kesintisiz hizmet sağlıyor.



1,5-2 metre kalınlıktaki karda yürümekte güçlük çeken ekipler, kayak takımlarını giyerek zorlu yolları aşıyor ve binalara ulaşarak sayaç okuyup, aydınlatma direkleri ile trafolardaki arızaları gideriyor.



"Kar yağdığı için bazı abone ve vericilere ulaşmak zor oluyor"



Aras EDAŞ endeks ekibinden Zafer Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarıkamış'ta aşırı kar yağışı nedeniyle hizmet aksamasını önlemek amacıyla yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.



Türkiye'nin en çok kar yağan bölgelerinden olan ilçedeki 2000-2700 rakımlı yerlere hizmet götürdüklerini belirten Özcan, "Sarıkamış yüksek rakımda olması nedeniyle yoğun kar aldığı için bazı abone ve vericilere ulaşmak zor oluyor. Sarıkamışlı olmamız ve kaymayı bilmemizden dolayı çalışmalarımız aksamasın diye yürümenin zor olduğu yerlere kayaklarla daha çabuk ulaşarak hizmet götürmeye çalışıyoruz." diye konuştu.



Arıza ekibinden Ferhat Göktaş ise kar yağışına aldırış etmeden halkın sıkıntı yaşamaması için her türlü zorlu koşulda çalıştıklarını ifade etti.



Bölgede bu yıl yoğun kar yağışının etkili olduğunu ancak çalışmalarının aralıksız sürdüğünü anlatan Göktaş, "Zorlu çetin kış şartlarında zor bir görev olsa da gece gündüz, kış demeden enerjinin devamlılığını sağlamak için görevimizi en iyi şekilde yapmak için büyük emek ve çaba sarf ediyoruz. Tek amacımız vatandaşımızın enerjisiz kalmasını önlemek." dedi.

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