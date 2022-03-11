"Kesintisiz enerji" için elektrik hatlarındaki kar ve buz sürekli temizleniyor - Son Dakika
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"Kesintisiz enerji" için elektrik hatlarındaki kar ve buz sürekli temizleniyor

11.03.2022 11:04
"Kesintisiz enerji" için elektrik hatlarındaki kar ve buz sürekli temizleniyor

Kar ve soğuk havanın etkili olduğu Ardahan'da enerji hatlarındaki kar ve buzu sık sık temizleyen elektrik arıza ekipleri, bölgede yaşayanların karanlıkta kalmaması için çabalıyor.

Kar ve soğuk havanın etkili olduğu Ardahan'da enerji hatlarındaki kar ve buzu sık sık temizleyen elektrik arıza ekipleri, bölgede yaşayanların karanlıkta kalmaması için çabalıyor.

Kentte mart ayında etkili olan yoğun kar ve soğuk havanın enerji nakil hatlarında aksaklığa yol açmaması için Aras Elektrik Dağıtım AŞ (Aras EDAŞ) ekipleri kırsalda yoğun mesai yapıyor.

Ekipler, beyaz örtüyle kaplı arazilerde uzun süre yürüyerek ulaştıkları noktalarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle kar ve buz yükü oluşan yüksek rakımdaki nakil hatlarını temizliyor.

Buz sarkıtları oluşan elektrik direklerine soğuk ve tipide tırmanan ekipler, güvenlik önlemlerini aldıktan sonra buz kırma işlemi yapıp hatları kardan arındırıyor.

Aras EDAŞ İl Koordinatörü Meryem Akpınar, AA muhabirine, ekiplerin her türlü olumsuz hava şartına rağmen vatandaşların mağdur olmaması için çabaladığını söyledi.

"Enerji nakil hatlarında yoğun buz kütleleri oluştu"

Kar ve tipiye rağmen kesintisiz enerji için mesai yaptıklarını ifade eden Akpınar şöyle konuştu:

"İl genelinde son günlerde yağan kar nedeniyle enerji nakil hatlarında yoğun buz kütleleri oluştu. Bu buz hatlara zarar veriyor. Bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaz boyunca ilimize toplamda 45 milyon lira şebeke yatırımı yaparak hatlarımızı iyileştirdik. 2 gündür devam eden yoğun fırtına ve kar yağışına rağmen önemli bir sorun yaşamadık. Bu zor şartlarda fedakarca çalışan ekiplerimize teşekkür ediyorum. Tüm çabamız vatandaşlarımıza kesintisiz ve kaliteli enerji vermektir."

Ekipte görevli Onur Aydın da 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı'ndan geçen hatlarda buz yükü oluşması dolayısıyla çalışma başlattıklarını anlattı.

Kar ve tipinin çalışmaların zorlaştırdığını belirten Aydın, "Çalışmamızı metreleri bulan kar, tipi ve şiddetli rüzgar engellese de bizler işimizi titizlikle sürdürdük. Çünkü tek gayemiz, vatandaşlara kesintisiz ve kaliteli bir enerji sunmaktır." ifadesini kullandı.

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Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Ardahan, Enerji, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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