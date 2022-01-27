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Kesintisiz enerji için karla kaplı arazide görev yapıyorlar - Son Dakika

Kesintisiz enerji için karla kaplı arazide görev yapıyorlar

27.01.2022 11:00
Kesintisiz enerji için karla kaplı arazide görev yapıyorlar

Doğu Akdeniz'in önemli ticaret merkezlerinden Mersin ve Adana'da, kar ve rüzgar nedeniyle elektrik dağıtım şebekelerinde oluşan arızaların giderilmesi için Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (Toroslar EDAŞ) ekiplerince karlı kaplı arazilerde yoğun mesai harcanıyor.

Doğu Akdeniz'in önemli ticaret merkezlerinden Mersin ve Adana'da, kar ve rüzgar nedeniyle elektrik dağıtım şebekelerinde oluşan arızaların giderilmesi için Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (Toroslar EDAŞ) ekiplerince karlı kaplı arazilerde yoğun mesai harcanıyor.

Toroslar EDAŞ ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle direklerin devrilmesi ve iletkenlerin zarar görmesi gibi arızaların tespiti için zorlu arazi şartlarında çalışıyor.

Kar kalınlığının bir metreye ulaştığı yüksek rakımlı mahallelerde zorlu mücadele veren ekipler, arazi araçlarının dahi giremediği yerlerde bazen kilometrelerce yürüyor bazen de belediyenin iş makinelerinden yardım alıyor.

Enerjinin kesintiye uğramaması için dondurucu soğukta direklere tırmanarak onarım yapan ekipler, şebekeler için yeni direkler de dikiyor.

Geçen yıl iki kente 430 milyon liralık yeni yatırım

Toroslar EDAŞ Dağıtım Direktörü Mehmet Kayacı, AA muhabirine, kuvvetli rüzgar ve yoğun kar nedeniyle Mersin ve Adana'daki elektrik dağıtım şebekelerinde buz yükü ve ağaç devrilmesi kaynaklı normalin üzerinde arızalar meydana gelebildiğini söyledi.

Sulu karın, rüzgarın da etkisiyle iletkenler üzerinde oluşturduğu buz tabakalarının arızalara ve direklerin devrilmesine neden olduğunu belirten Kayacı, karın ağırlığını taşıyamayan ağaçların devrilmesinin de elektrik şebekesinin zarar görmesine yol açtığını aktardı.

Kayacı, şebekeleri kışa hazırlamak için önemli çalışmalar yapıldığını anlatarak, "Toroslar EDAŞ olarak, 2021 yılı boyunca Mersin ve Adana'ya 430 milyon liralık yeni yatırım, 60 milyon lira tutarında da bakım çalışması gerçekleştirdik. Hem şehir merkezi hem de kırsalda tüm şebekeye bakım faaliyetleri yaptık. Afet hazırlık planları çerçevesinde, sahada ihtiyaç duyulacak tüm malzemeleri tedarik ederek yıl boyunca depoladık." dedi.

Elektriğe acil ihtiyaç duyulan yerlere 40 jeneratör gönderildi

Sahada 1349 çalışanın yer aldığı bilgisini veren Kayacı, şunları kaydetti:

"Mersin ve Adana'da iş gücü ve araç sayısı olarak normal vardiya düzeninin 3 katına çıkarak, sahada 316 araç ve 1349 çalışanımızla arızalara müdahale ediyoruz. Elektriğe acil ihtiyaç duyulan yerlere 40 jeneratör nakledilerek büyük bir kısmı vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği ile vatandaşlarımızın da can ve mal güvenliğini dikkate alarak çalışmalarımızı hızlı bir şekilde gerçekleştirmekteyiz. Tüm bu süreçte kamu ve özel sektördeki ilgili tüm paydaşlarımızla da koordineli şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

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Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Toroslar, Mersin, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kesintisiz enerji için karla kaplı arazide görev yapıyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kesintisiz enerji için karla kaplı arazide görev yapıyorlar - Son Dakika
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