Kesintisiz Ulaşım İçin Yeni Bir Katlı Kavşak Daha
1 saat önce
Kayseri Büyükşehir Belediyesi araç yoğunluğunun bulunduğu büyük bulvarlarda trafiği kesintisiz hale getirmek amacıyla yaptığı katlı kavşak yatırımlarını sürdürüyor.
Kayseri
Büyükşehir Belediyesi araç yoğunluğunun bulunduğu büyük bulvarlarda trafiği kesintisiz hale getirmek amacıyla yaptığı katlı kavşak yatırımlarını sürdürüyor. Şehir Hastanesi
önündeki katlı kavşağın kısa sürede tamamlanması için ihale yapıldı. Muhsin Yazıcıoğlu
Bulvarı-Şehir Hastanesi önüne yapılan katlı kavşak inşaatının ikmal işi ihalesi dört firmanın katılımıyla yapıldı. İhalede üç firma teklif verdi. 4 milyon 123 bin TL yaklaşık maliyetle yapılan ihalede Yurter Aksoy-Seykan Mühendislik İş Ortaklığı tarafından 2 milyon 844 bin TL, Yusuf Şarlı tarafından 2 milyon 879 bin TL, Halpek İnşaat tarafından da 2 milyon 489 bin TL teklif verildi.
İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından neticelenecek. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:59 Kaynak: İHA
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