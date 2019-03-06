Son Dakika Haberleri: Kesintisiz Ulaşım İçin Yeni Bir Katlı Kavşak Daha

Kesintisiz Ulaşım İçin Yeni Bir Katlı Kavşak Daha

1 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi araç yoğunluğunun bulunduğu büyük bulvarlarda trafiği kesintisiz hale getirmek amacıyla yaptığı katlı kavşak yatırımlarını sürdürüyor.

Kesintisiz Ulaşım İçin Yeni Bir Katlı Kavşak Daha, System.String[]
Kayseri Büyükşehir Belediyesi araç yoğunluğunun bulunduğu büyük bulvarlarda trafiği kesintisiz hale getirmek amacıyla yaptığı katlı kavşak yatırımlarını sürdürüyor. Şehir Hastanesi önündeki katlı kavşağın kısa sürede tamamlanması için ihale yapıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı-Şehir Hastanesi önüne yapılan katlı kavşak inşaatının ikmal işi ihalesi dört firmanın katılımıyla yapıldı. İhalede üç firma teklif verdi. 4 milyon 123 bin TL yaklaşık maliyetle yapılan ihalede Yurter Aksoy-Seykan Mühendislik İş Ortaklığı tarafından 2 milyon 844 bin TL, Yusuf Şarlı tarafından 2 milyon 879 bin TL, Halpek İnşaat tarafından da 2 milyon 489 bin TL teklif verildi.

İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından neticelenecek. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:59 Kaynak: İHA

Şehir Hastanesi, Kayseri, Güncel
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