Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Saudi Aramco'ya yapılan saldırı nedeniyle Rusya'nın da güvenlik önlemlerini artırabileceğini belirterek, "Saldırı küresel enerji güvenliğini etkiliyor. Kesintiye uğrayan petrol arzı, küresel ticari rezervlerden karşılanabilir ancak her şey saldırının ardından yapılacak kapsamlı değerlendirmeye bağlı" dedi.

Novak, cumartesi günü Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) yapılan saldırıya ilişkin başkent Moskova'da gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Suudi Arabistan'ın düşen petrol arzı nedeniyle Rusya'nın üretimini artırabileceğine ilişkin konuyu da değerlendirdiklerine işaret eden Novak, "Suudi Arabistan'daki meslektaşlarımızın duruma ilişkin değerlendirmelerinin ardından saldırının üretim ve tedarik hacmine verdiği zararın boyutunu net olarak anlayabileceğiz." diye konuştu.

Orta vadede yaşanabilecek petrol arz sıkıntısını ortadan kaldırabilecek miktarda küresel ticari rezerv olduğunu kaydeden Novak, "Saldırı küresel enerji güvenliğini etkiliyor. Kesintiye uğrayan petrol arzı, küresel ticari rezervlerden karşılanabilir ancak her şey saldırının ardından yapılacak kapsamlı değerlendirmeye bağlı." ifadesini kullandı.

Rusya'nın da petrol üretiminin güvenliğine dair bazı adımlar atabileceğini belirten Novak, "Saldırı nedeniyle mevcut güvenlik önlemlerimizi gözden geçireceğiz bu konuda çalışmalarımız yakında başlayacak." diye konuştu.

Novak, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman ile konuya ilişkin bir telefon görüşmesi yapacağını sözlerine ekledi.

- Saudi Aramco petrol tesislerine saldırı

Cumartesi günü yerel saatle 04.00'te Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesise SİHA'larla saldırıda bulunulmuştu.

Ölen ya da yaralananın olmadığı SİHA saldırısıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmazken, Husiler yaptıkları yazılı açıklamada, saldırıyı kendilerinin düzenlediklerini ima etmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.