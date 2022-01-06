Üye Girişi
KEŞİR DOLMASININ HAVUCU TORNADA OYULUYOR - Son Dakika

KEŞİR DOLMASININ HAVUCU TORNADA OYULUYOR

06.01.2022 11:32

HATAY'ın yöresel lezzeti olan 'keşir dolması' olarak bilinen mor havuç dolması, lezzetinin yanı sıra, hazırlanma safhasıyla dikkat çekiyor.

HATAY'ın yöresel lezzeti olan 'keşir dolması' olarak bilinen mor havuç dolması, lezzetinin yanı sıra, hazırlanma safhasıyla dikkat çekiyor. İçi pirinç ve çeşitli baharatlarla doldurulan sert yapısıyla bilinen mor havuç, ağaç tornasıyla oyuluyor. Torna ustası Mevlüt Tartma (56), 'Bu havuç, ağaç tornasıyla oyuluyor. Geçmişten bu güne kadar gelen bir kültür dedi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nce (UNESCO) gastronomi alanında 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen Hatay'ın yöresel lezzeti olan 'keşir dolması' olarak bilinen mor havuç dolması, lezzetinin yanı sıra, hazırlanma safhasıyla dikkat çekiyor. Sert yapısı ile bilinen mor havucun, içi pirinç ve çeşitli baharatlar doldurularak yapılan lezzet için havuçlar, torna ile oyuluyor.

40 YILDIR BU İŞİ YAPIYORUM

40 yıllık ağaç torna ustası Mevlüt Tartma, yeni neslin bilmediği mor havuç dolmasını yapmak isteyenlerin mutlaka tornacıya uğraması gerektiğini söyledi. Sert olan mor havucun ağaç tornasında oyulduğunu anlatan Tartma, 'Mor havuç dolması Hataylı kadınların sıklıkla yaptığı bir yemektir. Yıllar boyunca bu yemeği yapan kadınlar mor havuçları oymak için ağaç tornacısına gelir. Bu havuç, ağaç tornacısına gelmeden oyulmaz. Havucu oymak için ayrı matkap uçlarım var. Kök kısımlarını kestikten sonra iki farklı başlık ile içini çıkarıp havuçların içini oyuyorum' diye konuştu.

'YAPILIŞINI ANLATTIĞIMIZDA ŞAŞIRIYORLAR'

Hatay UNESCO Gastronomi Evi Müdürü İpek Aslan, yemeklerin tamamının kentin tarihine ve kültürüne uygun olarak yapıldığını söyledi. Aslan, 'Yörede 'keşir dolması' olarak bilinen mor havuç dolması yöremizin lezzetlerinden biridir. Hataya özgü ve unutulmaya yüz tutmuş yemeklerimizden biridir. Keşir dolması içi sert odunsu bir yapıya sahip olduğu için el ile oyulması mümkün değildir. Yıllardır Hatay kadınları bu yemeği yapacakları zaman ağaç tornacısına gidip havucun içini boşaltırlar. Bu yemeğin yapılış biçimindeki en temeli ağaç tornacısına gidip bunun içini oydurmaktır. Bunu misafirlere ikram ettiğimizde çok beğeniyorlar ve yapılışını anlattığımızda ise şaşıyorlar. Mor havuç olması, tornacıda oyularak yapılması, normal standartların dışında nar ekşisi katılarak yapılması, bu ürüne değer katıyor? dedi.

NASIL YAPILIYOR

Keşir dolmasının yemek menülerinde en çok tercih edilenlerin başında geldiğini belirten Gastronomi Evi Mutfak Şefi Süleyman Demirel ise yemeğin yapılışını ise şöyle anlattı

Bu yemeğin içerisinde orta yağlı dana kıyması, pirinç, nane, tuz, karabiber, nar ekşisi, zeytinyağı ve domates salçası bulunuyor. Torna ile oyulduktan daha sonra biz bunun dışını sıyırıp güzelce yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra ise iç harcını hazırlayıp dolduruyoruz, tencereye koyuyoruz ve kaynamaya başladıktan sonra 25-30 dakikada hazır oluyor.?

KEŞİR DOLMASININ HAVUCU TORNADA OYULUYOR
KEŞİR DOLMASININ HAVUCU TORNADA OYULUYOR
KEŞİR DOLMASININ HAVUCU TORNADA OYULUYOR
KEŞİR DOLMASININ HAVUCU TORNADA OYULUYOR
KEŞİR DOLMASININ HAVUCU TORNADA OYULUYOR
KEŞİR DOLMASININ HAVUCU TORNADA OYULUYOR
KEŞİR DOLMASININ HAVUCU TORNADA OYULUYOR

YORUMLAR
500

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü, Gastronomi, Pirinç, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KEŞİR DOLMASININ HAVUCU TORNADA OYULUYOR - Son Dakika


Son Dakika! Motorine okkkalı bir zam daha geliyor! Pompaya yarın gece yansıyacak Son Dakika! Motorine okkkalı bir zam daha geliyor! Pompaya yarın gece yansıyacak         
12:36
THY Başkanı İlker Aycı ve eşi Kazakistan'da mahsur kaldı iddiası! THY Başkanı İlker Aycı ve eşi Kazakistan'da mahsur kaldı iddiası!         
12:26
PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor         
11:56
Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı         
11:05
Survivor All Star kadrosundaki Atakan Arslan: Finale Nagehan'la oturmak isterim Survivor All Star kadrosundaki Atakan Arslan: Finale Nagehan'la oturmak isterim         
10:55
Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi         
10:30
FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte         
10:13
TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı         
09:56
Alkollü araç kullanırken yakalanan vatandaş, bakın nasıl cezadan kurtulmaya çalıştı? Alkollü araç kullanırken yakalanan vatandaş, bakın nasıl cezadan kurtulmaya çalıştı?         
08:37
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29
Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı         
17:56
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş         
17:55
Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz? Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?         
17:13
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı         
16:21
Antalya'daki deprem öncesinde Android telefonlara gönderilen bildirimin kaynağı ne? Antalya'daki deprem öncesinde Android telefonlara gönderilen bildirimin kaynağı ne?         
15:55

Son Dakika Haberleri
12:35 Son Dakika! Motorine okkkalı bir zam daha geliyor! Pompaya yarın gece yansıyacak
12:27 Soğuğuyla meşhur ilimizde hayrete düşüren görüntü!
12:25 THY Başkanı İlker Aycı ve eşi Kazakistan'da mahsur kaldı iddiası!
12:17 Ocak ayı burs ve kredi ödemeleri öğrenci hesaplarına yatırılmaya başlandı
12:08 Best Model yarışmacılarına tacizle suçlanan Erkan Özerman'ın avukatlarından açıklama: Taciz olmadığı kanıtlandı
12:07 Kazakistan'da eylemcilere silah dağıtıldığı anların görüntüsü internete düştü
12:05 13 yaşındaki baygın kızı kucaklayıp evinde istismar eden sapığın, 16 yıl hapsi istendi
12:04 Son Dakika: Trabzonspor'un son bombası şehre indi! Taraftarlar Visca için havalimanına akın etti
11:55 PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor
11:50 JP Morgan'dan tedirgin eden enflasyon beklentisi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 12:42:12. #1.12#
SON DAKİKA: KEŞİR DOLMASININ HAVUCU TORNADA OYULUYOR - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement