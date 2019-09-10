Son Dakika Haberleri: Keşiş dağı'nın zirvesi beyaza büründü
Son Dakika Güncel Haber

Keşiş dağı'nın zirvesi beyaza büründü

15 dakika önce

ERZİNCAN'da öğlen saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağmurla birlikte hava sıcaklığı düşerken, 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Keşiş Dağı'nın zirvesi beyaz örtüyle kaplandı.

Keşiş dağı'nın zirvesi beyaza büründü, System.String[]

ERZİNCAN'da öğlen saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağmurla birlikte hava sıcaklığı düşerken, 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Keşiş Dağı'nın zirvesi beyaz örtüyle kaplandı.

Kentin bazı kesimlerinde yağmur nedeni ile hava sıcaklığı düştü, öğleden sonra da yüksek kesimlere kar yağdı. Kentin kuzey kısmında bulunan deniz seviyesinden 3 bin 549 metre yükseklikteki Keşiş Dağları'nın zirvesi kar yağışı ile beyaza büründü. Bölge halkı, mevsim itibariyle kış hazırlıklarını yapmaya başladıklarını belirterek, havaların bundan sonra daha da soğumasını beklediklerini söyledi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hurda araçta ÖTV indirimi 31 Aralık'ta sona eriyor
Sinem erköseoğlu'nun davasında "gülme" iddiası: Sinem'in ailesi reddi hakim istedi Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Süleyman Turan için taziye mesajı yayınladı Cübbeli Ahmet: Kadınlar çalıştığı için maaşlar az, ekonomi bozuk

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 17:30:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Keşiş dağı'nın zirvesi beyaza büründü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]