“Kesişimler” ışığında 2020’nin gastronomi trendleri konuşuldu

Le Cordon Bleu 'nun mezun şefleri ve sektörün kanaat önderleri; 2020 gastronomi trendlerini okulun 125. yılında "Kesişimler" teması altında buluşturdu.

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