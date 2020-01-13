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“Kesişimler” ışığında 2020’nin gastronomi trendleri konuşuldu
26 dakika önce
Le Cordon Bleu'nun mezun şefleri ve sektörün kanaat önderleri; 2020 gastronomi trendlerini okulun 125. yılında "Kesişimler" teması altında buluşturdu.
Le Cordon Bleu'nun mezun şefleri ve sektörün kanaat önderleri; 2020 gastronomi trendlerini okulun 125. yılında "Kesişimler" teması altında buluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:08
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