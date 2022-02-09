"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi 2 milyondan fazla izlendi - Son Dakika

Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona giren TRT ortak yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, gişe liderliğini sürdürüyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, yapım 18 günde 1 milyon seyirciye ulaşarak Türk filmleri arasında rekor kırdı. Film gösterimdeki 6. haftasında 2 milyonu aşkın izleyiciye ulaştı.

Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da seyircinin yoğun ilgisiyle karşılaşan film, Almanya, Avusturya, Fransa, İngiltere, Norveç, Danimarka, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Belçika ve Azerbaycan'da bini aşkın salonda vizyona girdi.

Tüm Türkiye'de gösterildiği ilk hafta sonu da gişe rekoru kıran film, Kovid-19 salgını döneminde en çok izlenen Türk filmi oldu.

Geçtiğimiz hafta TRT ortak yapımları "Kesişme; İyi ki Varsın Eren"in yanı sıra "Aslan HÜRKUŞ Kayıp Elmas" ve "Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2" filmi de hafta sonu sinemalarda en çok izlenen yapımlar arasına girdi.

Beşinci hafta sonunda 974 bin 885 seyirciye ulaşan "Aslan HÜRKUŞ Kayıp Elmas" listede üçüncü sırada yer alırken, gösterimdeki ikinci hafta sonunu geride bırakan "Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2" ise 272 bin 939 seyirciyle haftayı dördüncü basamakta kapattı.