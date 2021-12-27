"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminde 1195 oyuncu rol aldı - Son Dakika

Sinemaseverlerin merakla beklediği "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Film, Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta ülke genelinde 350 sinemada, yurt dışında ise Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, İngiltere, Azerbaycan, Norveç ve Danimarka'da aynı anda vizyona girecek.

Trabzon Maçka'da teröristlerle, kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan filmin çekimleri, Trabzon, Hatay, İstanbul, Gümüşhane, Niğde, Nevşehir, Sivas, Adana ve Ankara olmak üzere 9 şehirde gerçekleştirildi ve 200 mekan kullanıldı.

Trabzon'daki çekimler, Eren Bülbül'ün yaşadığı Maçka ve Köprüyanı Mahallesi ile çevre bölgelerde gerçekleştirildi.

Eren Bülbül'ün ailesiyle yaşadığı ev, fındık bahçeleri, odun topladığı, hayvanları otlattığı yaylalar, Maçka'daki okulu ve çarşılar çekim yapılan mekanlar arasında yer aldı.

Kovid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler sayesinde hiç koronavirüs vakası yaşanmadan toplam 3 ay süren çekimlerde, 1 helikopter, 22 askeri araç, 54 sivil araç kullanıldı.

Çekimler kapsamında ön hazırlık da dahil olmak üzere, 10 bin 428 kilometre mesafe katedildi.

Filmde, yardımcı oyuncular dahil toplam 1195 oyuncu rol aldı. 407 sahne, 1264 plan çekildi ve 1200 adet kostüm dikildi. 3 bin kostüme ise eskitme yapıldı.