Üye Girişi
'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmini ilk gün 2 bin kişi izledi - Son Dakika

'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmini ilk gün 2 bin kişi izledi

03.01.2022 13:03

- 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmini ilk gün 2 bin kişi izledi Öğrenciler film sonrasında şehitler için dua okudu Yapımcılığını Mustafa Uslu'nun üstlendiği Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatını konu alan 'Kesişme;

- 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmini ilk gün 2 bin kişi izledi

Öğrenciler film sonrasında şehitler için dua okudu

NEVŞEHİR - Yapımcılığını Mustafa Uslu'nun üstlendiği Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatını konu alan 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmini Nevşehir'de vizyona girdiği ilk gün 2 bin kişi izledi.

Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatlarının konu alan "Kesişme; İyi Ki Varsın Eren" Filmi, Nevşehir'de Nissara AVM'de bulunan Cinefora Sinemasında izleyiciyle buluştu. 2 ayrı salonda gösterime giren filmi, ilk gün yaklaşık 2 bin kişi izledi. 11 Ağustos 2017 tarihinde şehit olan iki kahramanın hayatlarını konu alan "Kesişme; İyi Ki Varsın Eren" filmine Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencileri de yoğun ilgi gösterdi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özden Taşğın'ın her yıl geleneksel olarak düzenlediği "Sinemaya Gitmeyenler Kampanyası" kapsamında yaklaşık 75 öğrenci de sinemaya gitti. İlk defa sinemaya giden öğrenciler "Kesişme; İyi Ki Varsın Eren" filmini izledi. Film sonrasında öğrenciler başta Eren Bülbül olmak üzere tüm şehitler için dua okudu. Film sonrası açıklama yapan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özden Taşğın, "Her sene gerçekleştirdiğimiz hiç sinemaya gitmeyenler kampanyamızı gelenek haline getirdik. Bu senede İyi ki varsın Eren filmini izlemek için üniversiteli arkadaşlarımız ile sinemaya geldik. Ayaklarına sağlık. Bu vesile ile birkez daha bu kadim Anadolu toprakları için ömrünü, emeğini, canını verenlere rahmet olsun, mekanları cennet olsun" dedi.

Filmi izlemeye gelen Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencilerinden Fatma Zehra Kuru da, "Birçok arkadaşımız ile birlikte sinemaya geldik. İyi ki varsın Eren filmini izledik. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" derken, ilk defa sinema ile buluşan Ahmet Servi ise, "Bu film bize askerlerimizi hatırlattı. Tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmini ilk gün 2 bin kişi izledi
'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmini ilk gün 2 bin kişi izledi
'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmini ilk gün 2 bin kişi izledi
'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmini ilk gün 2 bin kişi izledi
'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmini ilk gün 2 bin kişi izledi
'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmini ilk gün 2 bin kişi izledi
'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmini ilk gün 2 bin kişi izledi
'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmini ilk gün 2 bin kişi izledi

YORUMLAR
500

Eren Bülbül, Astsubay, Jandarma, Nevşehir, Genel, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmini ilk gün 2 bin kişi izledi - Son Dakika


Başarısından çok mal varlıkları konuşulmuştu! Güzide Mertcan, özel hayatını ilk kez bu kadar detaylı anlattı Başarısından çok mal varlıkları konuşulmuştu! Güzide Mertcan, özel hayatını ilk kez bu kadar detaylı anlattı         
15:29
Karamollaoğlu'ndan kavgada söylenmeyecek sözler: AK Parti sebep, yüksek enflasyon sonuçtur! Karamollaoğlu'ndan kavgada söylenmeyecek sözler: AK Parti sebep, yüksek enflasyon sonuçtur!         
15:28
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı: Ekmekte makul fiyat artışına gideceğiz Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı: Ekmekte makul fiyat artışına gideceğiz         
15:21
Tanju Özcan'dan yabancılara uyguladığı tarifelerin durdurulmasına tepki: Kına yaksınlar Tanju Özcan'dan yabancılara uyguladığı tarifelerin durdurulmasına tepki: Kına yaksınlar         
15:16
Çağatay Ulusoy'un partneri Alina Boz oldu Çağatay Ulusoy'un partneri Alina Boz oldu         
15:09
En düşük emekli aylıkları ne kadar oldu? İşte SSK ve Bağ-Kur'luların alacağı yeni zamlı maaşlar En düşük emekli aylıkları ne kadar oldu? İşte SSK ve Bağ-Kur'luların alacağı yeni zamlı maaşlar         
13:06
Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü         
12:03
Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak? Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak?         
11:53
Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur         
11:47
Sosyal medyada gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı Sosyal medyada gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı         
10:12
Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı         
09:32
Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi         
08:55
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz         
08:27
Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı         
08:09
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi? İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi?         
08:02
Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız         
08:01
Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu         
08:01

Son Dakika Haberleri
15:28 Başarısından çok mal varlıkları konuşulmuştu! Güzide Mertcan, özel hayatını ilk kez bu kadar detaylı anlattı
15:28 Abdulkadir Selvi'nin MEB iddiasına CHP'den cevap: Derhal elindeki belgeleri açıklamaya davet ediyoruz
15:25 TCDD'den Yüksek Hızlı Tren biletlerine yüzde 20 zam!
15:22 TCDD'den Yüksek Hızlı Tren seferlerine yüzde 20 zam
15:21 Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı: Ekmekte makul fiyat artışına gideceğiz
15:16 Tanju Özcan'dan yabancılara uyguladığı tarifelerin durdurulmasına tepki: Kına yaksınlar
15:12 Ekmeğe zam sinyali! Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan "makul artış" talebi
15:09 Çağatay Ulusoy'un partneri Alina Boz oldu
14:54 Aldatıldığını iddia eden eş, kocasını öldürüp dereye atmış
14:41 Danimarka'da iltica başvurusu kabul edilmeyen 601 sığınmacı intihar girişiminde bulundu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 15:35:44. #1.11#
SON DAKİKA: 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmini ilk gün 2 bin kişi izledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement