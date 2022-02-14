'Kesişme: iyi ki varsın Eren' filminin Bayrampaşa galası gerçekleştirildi - Son Dakika

Teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hikayesinin anlatıldığı 'Kesişme: İyi ki varsın Eren' filminin Bayrampaşa'da galası gerçekleştirildi.

Trabzon Maçka'da teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmi özel bir gösterimle Bayrampaşa'da seyircileri ile buluştu. Galaya Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, filmde rol alan oyuncular ve çok sayıda vatandaş katıldı. Filmin gösteriminde zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

"BAYRAĞIMIZI ÜLKEMİZİ KORUMAK ZORUNDA OLDUĞUMUZU ASLA UNUTMAMAMIZ LAZIM"

Filmin özel gösterimine katılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Bugün 'iyi ki varsın Eren' filminin Galası ile hemen sonrasında da İnşallah filmi seyredeceğiz. Teröristlerle girilen çatışmada eren isimli yavrumuzun, teröristlerin yaptığı hırsızlığı ve teröristleri gördüğünü Jandarmaya haber vermesinden sonra yaşanan çatışmanın ortasında kalarak, şehit olan Eren Bülbül ve çatışmada Şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatını anlatan gerçek, yaşanmış bir filmi, İnşallah hep birlikte izleyeceğiz. Bu bize şunu gösteriyor, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Dolayısıyla bayrağımızı ülkemizi korumak zorunda olduğumuzu asla unutmamamız lazım. Bu film ile birlikte gençlerimizi ve halkımızı aydınlatma gayesi ile bugün burada, bu filmde rol alan oyuncular ile birlikte halkımızla bu filmi seyredeceğiz" şeklinde konuştu.

"KEŞKE BÖYLE BİR ŞEY YAŞANMASAYDI, KEŞKE BÖYLE BİR FİLM ÇEKİLMESEYDİ"

"Kesişme: İyi ki varsın Eren" filminde Fethi Sekin Rolünü canlandıran Kemal Balıbaş, "Eren Bülbül daha 15 yaşında hayatının baharında anasının kuzusu bir evladımız. Diğer tarafta bütün hayatını terörle mücadeleye adamış. Bu uğurda eşinden, çocuklarından yıllarca ayrı kalmış, çok değerli bir komutanımız. İkisinin yolları Trabzon Maçka'da hain bir terör saldırısı ile birleşti ve beraber şehit oldular. Filmin gerçek mekanlarda çekilmiş olması filme ayrı bir değer katıyor. Filmdeki bütün sahneler birebir yaşanmış sahneler ve hiçbir ekleme yada çıkarma yapılmadı. Çatışma sırasında Ferhat komutan ile birlikte çatışan kahramanlar çekim sırasında hep bizimleydi, onların söyledikleri doğrulsun da çekimler gerçekleştirildi. İki şehidimizin şehit oldukları yer bile birebir aynı. Filmin gerçek mekanlarda çekilmesi bizi çok zorluyordu. Çünkü, çekimlere gittiğimiz her gün Eren Bülbül'ün mezarının önünden geçiyorduk. Sonra kafamızı çevirdiğimizde Eren Bülbül'ün annesi ile göz göze geliyorduk. Bu bizi manevi açıdan çok zorluyordu. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Seyirciye de bunu yansıttığımızı ettiğimizi düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı böyle bir filmde çekilmeseydi. Ama bazen insanın elinden maalesef demekten başka bir şey gelmiyor. Bu film Ferhat Gedik ve Eren Bülbül anısına çekilmiş olsa da bu filmde bir başka Şehidimiz olan Fethi Sekin'e anma yaptık. Bu rolde bana nasip oldu, bu yönden de çok gururluyum. Ben bu filmi bütün şehit ailelerine adıyorum ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun, Allah bize o günleri bir daha yaşatmasın" şeklinde konuştu.

"ALLAH EREN BÜLBÜL'ÜN ANNESİNE SABIR VERSİN"

Gala gecesine katılan Salim Metin, "Ben ilk defa bu filmi seyredeceğim İnşallah güzel anılarla bu filmi seyretmiş olacağız. Bu programı yapan herkesten Allah razı olsun, emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu. Filmi izlemeye gelen Hamiyet Bilgici, "Rahmetli şehidimiz Eren Bülbül'ün filmine geldik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bütün kahramanlarımızın hayatı böyle filme alınırsa gençlerimize örnek olacağını düşünüyorum. Allah bu acıyı yaşayan Eren Bülbül'ün annesine ve bütün şehitlerimizin ailelerine sabır versin" ifadelerini kullandı.

(Şaban Tektaş/İHA)