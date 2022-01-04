"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" Gişe Rekoru Kırdı - Son Dakika
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"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" Gişe Rekoru Kırdı

04.01.2022 09:01

Trabzon Maçka'da teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan TRT ortak yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, vizyona girdiği ilk günde rekor kırdı.

Eren Bülbül'ün doğum gününde 1 Ocak 2022 tarihinde vizyona giren TRT ortak yapımı "Kesişme, İyi ki Varsın Eren", bir buçuk gün içerisinde 190 bin 387 kişiye ulaşarak pandemi döneminde en büyük gişeyi yapan Türk filmi oldu.

Pandemi döneminde Türkiye'de vizyona giren birçok yabancı filmi de geride bırakan "Kesişme, İyi ki Varsın Eren"i vizyondaki ilk gününde izlemek isteyenler, sinemaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Filmi izleyenler sosyal medyada beğenilerini dile getiren mesajlar paylaştı. Film, sadece yurt içinde değil yurt dışında da büyük ilgi gördü. Almanya, Avusturya, Fransa, İngiltere, Norveç ve Danimarka'da vizyona giren film, 5 Ocak'ta Belçika'da, 6 Ocak'ta ise Azerbaycan'da sinemaseverlerle buluşacak.

Üç senelik bir çalışmanın ürünü

Araştırma, ön yapım, senaryo yazım ve yapım hazırlıkları, çekim süreci dahil toplamda üç seneye varan bir çalışmanın ve 14 haftalık çekim sürecinin ürünü olan TRT ortak yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin çekimleri Hatay'dan başlayarak Adana, Niğde, Nevşehir, Gümüşhane, Sivas, Ankara, Trabzon, İstanbul, olmak üzere 9 şehirde gerçekleştirildi.

Trabzon'daki çekimler, Eren Bülbül'ün yaşadığı Maçka ve Köprüyanı Mahallesi ile çevre bölgelerde gerçekleştirildi. Eren Bülbül'ün ailesiyle yaşadığı ev, fındık bahçeleri, odun topladığı, hayvanları otlattığı yaylalar, Maçka'daki çarşılar filmde gerçek mekân olarak kullanıldı.

Kaynak: Bültenler
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Eren Bülbül, Trabzon, Güncel, Son Dakika

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