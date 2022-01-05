'Kesişme: İyi ki varsın Eren'in İstanbul galası yapıldı - Son Dakika

TRABZON Maçka'da teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan TRT ortak yapımı 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminin İstanbul Galası Beyoğlu Atlas Sineması'nda yapıldı.

Vizyona girdiği bir buçuk gün içerisinde 190 bin 387 izleyiciye ulaşarak, pandemi dönemindeki en büyük gişeyi yapan TRT ortak yapımı, Türk filmi 'Kesişme, İyi ki Varsın Eren'in İstanbul galası Atlas Sineması'nda gerçekleştirildi.

Galada açıklama yapan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı "Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i rahmetle minnetle yad ediyorum. Onların yolları sadece Maçka'da kesişmedi, şehitlerimizin yolları vatanını milletini seven vatandaşlarımızın kalbi ve gönlü ile kesişti. Onların hikayesi bir cesaret hikayesi. Biz de TRT olarak bu cesaret hikayesinin Maçka'da sınırlı kalmasını istemedik. Bu yolculuğun başlangıcında Cumhurbaşkanı Külliyesinde yani milletin evinde Sayın Cumhurbaşkanımızla aziz şehitlerimizin aileleri ve sanatçılarla bu yolculuğun başlangıcını gerçekleştirdik gecen hafta" dedi.