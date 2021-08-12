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KESK Başkan Kurt'u ziyaret etti - Son Dakika

KESK Başkan Kurt'u ziyaret etti

12.08.2021 14:15
KESK Başkan Kurt'u ziyaret etti, System.String[]

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal, Eğitim Sen Genel Başkanı Necla Kurul, Tüm Bel Sen Eskişehir Şube Başkanı Şerif Özçimen ve KESK'e bağlı diğer sendikaların Eskişehir Şube yöneticileri katıldı.

2022 -2023 devlet memurlarının toplu sözleşme görüşmelerindeki süreci paylaşmak için Başkan Kurt'u ziyaret ettiklerini ifade eden Köksal, toplu iş sözleşmelerinin emekçilerin hak ve çıkarlarını koruma ve geliştirme mücadelesinde en önemli araçlardan birisi olduğunun altını çizdi. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un her zaman emekçilerin yanında olduğuna dikkat çeken Köksal, Başkan Kurt'a konukseverliği için teşekkür etti.

KESK heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, gerek pandemi gerekse yaşanan ekonomik kriz ile memur ve işçi maaşlarının iyice eridiğini söyledi. Bu sorunun çözümünde sendikalara büyük iş düştüğünü ifade eden Başkan Kurt, toplumun tüm kesimlerinin mağdur olduğunu kaydetti. Başkan Kurt, toplu sözleşme görüşmelerinin hayırlı olmasını diledi.

KESK Başkan Kurt'u ziyaret etti

Eğitim Sen, Odunpazarı, Kazım Kurt, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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