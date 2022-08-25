Haber- Sen'den Ulaştırma Bakanlığı'na: Bağımsız Yargı Önünde Hesap Vereceksiniz - Son Dakika
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Haber- Sen'den Ulaştırma Bakanlığı'na: Bağımsız Yargı Önünde Hesap Vereceksiniz

25.08.2022 18:57
Haber- Sen'den Ulaştırma Bakanlığı'na: Bağımsız Yargı Önünde Hesap Vereceksiniz

KESK’e bağlı Haber- Sen, Ankara Ulus’taki Atatürk Anıtı önünde yaptığı açıklamada, sendika üyelerinin “sürgün” edilmesine son verilmesi çağrısı yaptı. Haber-Sen Genel Başkanı Mesut Balcan, “Kendini yasalardan üstün gören, sendikal ayrımcılık yapan, adam kayıran, liyakatsiz atamalara imza atıp ve kurum kaynaklarını kendileri, yandaşları ve aileleri için fütursuzca kullananlardan gün gelince bağımsız yargı önünde hesap soracağız” dedi.

KESK'e bağlı Haber- Sen, Ankara Ulus'taki Atatürk Anıtı önünde yaptığı açıklamada, sendika üyelerinin "sürgün" edilmesine son verilmesi çağrısı yaptı. Haber-Sen Genel Başkanı Mesut Balcan, "Kendini yasalardan üstün gören, sendikal ayrımcılık yapan, adam kayıran, liyakatsiz atamalara imza atıp ve kurum kaynaklarını kendileri, yandaşları ve aileleri için fütursuzca kullananlardan gün gelince bağımsız yargı önünde hesap soracağız" dedi.

KESK'e bağlı Haber- Sen üyelerinin, TRT Genel Müdürlüğü önünde yapmak istediği açıklamaya izin verilmedi. Haber-Sen üyeleri bunun üzerine Ankara Ulus'taki Atatürk Anıtı önünde açıklama yapmak istedi. Ancak burada da eyleme polis müdahale etti.

Haber-Sen üyeleri ile polisin arasında yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından basın açıklaması yapılmasına izin verildi.

"Baskılar, soruşturmalar, sürgünler bizi yıldıramaz" pankartı taşınarak yapılan açıklamada, sendika üyelerinin çalıştıkları işyerlerinden başka şehirdeki birimlere görevlendirilmesine tepki gösterildi. "Sürgün" olarak nitelendirilen bu görevlendirmelere karşı "Baskılar, sürgünler bizi yıldıramaz" sloganı atıldı.

Haber-Sen Genel Başkanı Mesut Balcan, görev yeri değiştirilen üyelerini şöyle açıkladı:

"Sendikal faaliyet yürüten önceki dönem Genel Başkanımız ve aynı zamanda Mersin il temsilciliği yapan Musa Özdemir'i Kayseri'ye, Merkez Denetleme Kurulu Üyemiz Seyran Şık Karabulut'u Iğdır'a, Diyarbakır Şube Yönetiminden Cengiz Oluç ve Batman İl Temsilcimiz Erdal Tilen'i Kozluk ilçesine, İstanbul Şube Denetleme Kurulu Üyemiz Mesut Düzova'yı Şanlıurfa'ya, İstanbul'da işyeri temsilcimiz Fatih Akgöl'ü Hakkari Çukurca'ya, Ankara da İşyeri temsilcimiz Baki ÇınarGaziantep'e yasaya açıkça aykırı olmasına rağmen iş yerlerinden ve ailelerinden kilometrelerce uzağa ve örgütlenme alanının dışına sürerek faaliyetlerini engellemeye çalışıyorlar.

Batman PTT Dağıtım ve Toplama Müdürlüğünde çalışan baş dağıtıcı; emekçi arkadaşlarımıza baskı uygulamakta, cinsiyetçi küfürler ederek dağıtıcıların üzerine yürümekte, kavgayla, hakaret ile dağıtım yaptırmaya çalışmakta, İHS'li arkadaşlara yönelik iş güvencelerinin olmadığını, istese keyfi olarak her gün cihetlerini değiştirebileceğini söyleyerek mobbing uygulamaktadır. Bu baskıları kabul etmeyen arkadaşlarımız Başmüdürlüklerine şikayet dilekçesi yazarak konu ile ilgili soruşturma açılması talebinde bulunmuşlardır."

"ÜYELERİMİZE MOBBİNG UYGULANIYOR"

"Örgütlü bulunduğumuz işyerlerindeki yöneticiler açıkça sendikal ayrım yapmakta üyelerimize mobbing uygulamaktadır" diyen Balcan, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı önünde de eylem yapacaklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"PTT emekçilerinin insan onuruna yakışan koşullarda yaşaması ve çalışabilmesi için mücadele ettik, ediyoruz, edeceğiz. Üyelerimize yapılan hukuksuz sürgünler son bulana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Sürgünler geri alınmadığı takdirde ülkenin dört bir yanından yürüyüş kolları ile basın açıklamaları yapılarak PTT Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma Bakanlığının önünde kitlesel basın açıklaması yapacağız. PTT yönetiminin suç teşkil eden bu tutumunu kamuoyunun takdirini sunuyoruz. Kendini yasalardan üstün gören, sendikal ayrımcılık yapan, adam kayıran, liyakatsiz atamalara imza atıp ve kurum kaynaklarını kendileri, yandaşları ve aileleri için fütursuzca kullananlardan gün gelince bağımsız yargı önünde hesap soracağız."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Sendika, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haber- Sen'den Ulaştırma Bakanlığı'na: Bağımsız Yargı Önünde Hesap Vereceksiniz - Son Dakika

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