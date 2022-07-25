Kesk'in Ankara'daki "Adalet Nöbeti" Açıklamasına Polis İzin Vermedi - Son Dakika
Üye Girişi

Kesk'in Ankara'daki "Adalet Nöbeti" Açıklamasına Polis İzin Vermedi

25.07.2022 21:25

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyelerinin, “OHAL uygulamalarına karşı ‘Adalet Nöbeti” eylemi kapsamında Ankara Konur Sokak’taki İnsan Hakları Anıtı önünde yapmak istediği basın açıklamasına polis izin vermedi. Konfederasyon, “Adalet nöbetimiz yaşanan hukuksuzluğu, adaletsizliği, polis şiddetini temel hak ve özgürlüklerin yok edilişini bir kez daha gözler önüne serdi” açıklamasını yaptı.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyelerinin, "OHAL uygulamalarına karşı 'Adalet Nöbeti" eylemi kapsamında Ankara Konur Sokak'taki İnsan Hakları Anıtı önünde yapmak istediği basın açıklamasına polis izin vermedi. Konfederasyon, "Adalet nöbetimiz yaşanan hukuksuzluğu, adaletsizliği, polis şiddetini temel hak ve özgürlüklerin yok edilişini bir kez daha gözler önüne serdi" açıklamasını yaptı.

KESK'in Ankara'da Konur Sokak'taki İnsan Hakları Anıtı önünde yapmak istediği basın açıklamasına polis müdahale etti. Bazı sendika yöneticileri ve üyeleri polisin gözlerine sıktığı gazdan etkilendi.

KESK Ankara Şubeler Platformu; Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamalarının devam ettiği belirtilerek, "OHAL Sürüyor, Adaletsizlik Büyüyor" sloganı ile yaptığı "Adalet Nöbeti" kapsamında, Ankara Konur Sokak'taki İnsan Hakları Anıtı önünde basın açıklaması yapmak istedi. Polis, KESK üyelerinin açıklama yapmasına izin vermedi.

KESK üyelerinin önü, konfederasyon binasının girişinde kesildi. Polis, sendika üyelerinin İnsan Hakları Anıtı'na yürümelerini, biber gazı ve kalkanlarla engelledi. Müdahale anına ilişkin görüntüler KESK'in sosyal medya hesabında paylaşıldı. Paylaşımda, şu bilgiler verildi:

"Adalet nöbeti eylemimiz için yapmak istediğimiz basın açıklaması polis şiddetiyle engellendi. Konfederasyon binamızın olduğu apartmanın girişi tamamen kapatıldı. Adalet nöbetimiz yaşanan hukuksuzluğu, adaletsizliği, polis şiddetini temel hak ve özgürlüklerin yok edilişini bir kez daha gözler önüne serdi. Abluka derhal kaldırılmalı, basın açıklaması yapmamız engellenmemelidir."

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ise sosyal medya hesabında; "KESK'in başlattığı Adalet Nöbeti ve basın açıklaması polis şiddetiyle engelleniyor. Hak, hukuk, adalet için mücadele eden kamu emekçilerine şiddet uygulanması; demokratik haklarının engellenmesi suçtur" açıklamasını yaptı.

YORUMLAR
500
Volkan Gültekin: 'Ankapark'ın Yapımına Bir Kişi Karar Verdi Ama Geleceğine Halk Karar Verecek' Volkan Gültekin: 'Ankapark'ın Yapımına Bir Kişi Karar Verdi Ama Geleceğine Halk Karar Verecek' Ankara Keçiörengücü, Kamerunlu forvet Wankewai'yi transfer etti Ankara Keçiörengücü, Kamerunlu forvet Wankewai'yi transfer etti
Kaynak: ANKA

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kesk'in Ankara'daki 'Adalet Nöbeti' Açıklamasına Polis İzin Vermedi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
20:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamaney ile görüşmesinde neden Türk bayrağı yoktu? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı
19:57 Sergen Yalçın'ın son halini görenler şaşırıp kaldı! Adeta iğne ipliğe dönmüş
19:33 Uzmanlardan Hepatit B virüsüne karşı uyardı geldi: Dakikada 2 kişiyi öldürebilir, herkes tarama testi yaptırsın
19:26 Yabancı uyruklu şahıs, evinde karısıyla yakaladığı 18 yaşındaki kişiyi bıçaklayarak öldürdü
19:21 Rangers, Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmazı kadrosuna kattığını resmen açıkladı! Siyah beyazlılar bonuslarla 6 milyon 250 bin euroyu kasasına koyacak
19:05 9 yaşındaki Muhammet'i çöp eve kilitleyip ölüme terk eden vicdansız teyze tutuklanarak cezaevine gönderildi
18:38 Fener'in eski futbolcusu Rami'den skandal prim iddiası: Türk menajerle çalışırsam primin teknik direktör ile paylaşılacağı söylendi
18:22 Pençe-Yıldırım Harekatı'ndan acı haber: 1 asker, 4 korucu şehit düştü
18:07 "Çok kilo almış" eleştirileri alan Alişan'ın eşi Buse Varol'dan tepkili paylaşım: 34 bedenim, merak edenlere cevabım olsun!
18:05 Ünlü rapçi Ceza'nın konserine, Fatih Terim damga vurdu! Fotoğrafı dev akrana yansıtıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 21:25:38. #1.12#
SON DAKİKA: Kesk'in Ankara'daki "Adalet Nöbeti" Açıklamasına Polis İzin Vermedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement