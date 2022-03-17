KESK Samsun'da miting düzenleyecek - Son Dakika

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Genel Merkez Kadın Sekreteri Döne Gevher Koyun, 19 Mart Cumartesi günü Samsun'da düzenleyecekleri mitinge Trabzonluları davet etti.

Koyun, Eğitim Sen Trabzon Şubesinde düzenlediği basın toplantısında, dar gelirli yurttaşları olarak her geçen gün daha da zorlu hale gelen bir süreçten geçildiğini savundu.

Trabzon'da dolmuş ve ekmeğe yapılan zamları da değerlendiren Koyun, şunları kaydetti:

"Elbette bu zamlar İstanbul ve Ankara ile sınırlı kalmayacak, birkaç gün içinde tüm şehirlere yansıyacaktır. Bilindiği üzere iktidarlar yıllardır artan hayat pahalılığını hep 'Halkı, işçiyi, memuru, emekliyi, asgari ücretliyi enflasyona ezdirmedik' diyerek geçiştirmiştir. Oysa her seferinde yaşanan her krizin faturası omuzlarına yüklenen, hayat pahalılığı altında ezilen, işsiz kalan, emeği ile geçinen kesimler, dar gelirli yurttaşlar olmaya devam etmiştir."

Koyun, akaryakıt fiyatlarına değinerek, "19 Mart Cumartesi günü Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda 'Özelleştirmeler İptal Edilsin! İşsizliğe, Yoksulluğa, Zamlara Karşı Alanlardayız' şiarı ile düzenleyeceğimiz mitingimizde omuz omuza verelim." dedi.

Basın toplantısında Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, SES Genel Merkez Kadın Sekreteri Gönül Adıbelli, TÜMBELSEN Genel Merkez TİS Hukuk Sekreteri Neval Arda ile Eğitim Sen Trabzon Şube Başkanı Engin Nur da hazır bulundu.