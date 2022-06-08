Keşke bizde de olsa: PayPal, kripto para desteği getirdi! - Son Dakika
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Keşke bizde de olsa: PayPal, kripto para desteği getirdi!

08.06.2022 10:12
Keşke bizde de olsa: PayPal, kripto para desteği getirdi!

PayPay, bugün itibariyle tüm kullanıcılarının hesaplarına kripto para desteği getirildiğini söyledi. Ödeme aracı olarak da kullanılabilecek.

PayPal, uzun bir süredir müşterilerinden gelen talebi duydu ve kripto para desteği getirdi. Bu sayede artık kullanıcıların hesapları üzerinden diğer cüzdanları ve kullandıkları borsalara Bitcoin gibi coinleri aktarabileceğini açıkladı.

PayPal, müşterilere kulak verdi ve kripto para desteğini getirdi!

PayPal, bugün itibariyle kullanıcılarının hesapları üzerinden blockchain, kripto ve diğer dijital para türlerini aktif bir şekilde kullanabileceğini duyurdu. Tabii 2016 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) yaptığı lisans başvurusu reddedildiği için Türkiye'den çekilme kararı aldı. Dolayısıyla şu an için bu hizmetten faydalanamıyoruz.

Keşke bizde de olsa: PayPal, kripto para desteği getirdi!

Şirketin kripto ve dijital para sorumlusu Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Jose Fernandez da Ponte konuyla alakalı yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Platformumuzda kripto satın almaya başladığımızdan beri bu özellik kullanıcılarımızdan en çok talep edilen özellikti. Kullanıcıların başka bir yerde kriptoları varsa ve konsolide etmek istiyorlarsa, harici adreslerden PayPal'a getirebilirler. Ayrıca PayPal sisteminde olan herkese kripto gönderebilirler.

Kripto parada sıcak ve soğuk cüzdan nedir?

Bu yeni özellik sayesinde artık tüm kullanıcılar kripto paralarını PayPal hesaplarında toplayabilecek. Ayrıca yatırım ve ödeme aracı olarak da kullanabilecek. Üstelik şirketin iddiasına göre yapılan transferler yalnızca saniyeler içerisinde tamamlanıyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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