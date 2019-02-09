Son Dakika Haberleri: Keşke Bizim Okullarda da Olsa Dedirten Akıllara Zarar 11 Yaratıcı Fikir

Keşke Bizim Okullarda da Olsa Dedirten Akıllara Zarar 11 Yaratıcı Fikir

1 saat önce

Gelişen teknoloji doğrultusunda okullardaki dersler her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Peki öğrencilere nasıl destek olunur?

Keşke Bizim Okullarda da Olsa Dedirten Akıllara Zarar 11 Yaratıcı Fikir, System.String[]
Okul bizim 2. evimiz lafını illla ki duymuşsunuzdur. Öğrencilerin sadece sıradan dersleri almak için değil aynı zamanda yaşam dersini de öğrenmek için geldiği okul, kişisel gelişimde oldukça önemli bir yer taşıyor. Öğrencilerin okulda geçirdikleri vakitlerde onlara katkı sağlayacak işlerin yapıldığı 11 iyi düşünülmüş fikri sizler için derledik.




Matematik sınıfının açıyı gösteren paspası






Dolaplar, raftaki kitaplar gibi boyanarak, kitap okuma sevdirilmeye çalışılmış



Cihazınızı ücretsiz olarak şarj edebileceğiniz kilitli bir şarj istasyonu, yine bir üniversitede



Akla gelen fikirlerin unutulmadan not alınabilmesi için beyaz tahtadan oluşan duvarlar



Gürültü seviyesine göre renk değiştiren cihaz bir okulun kütüphanesinde bulunuyor






Yaptıkları başarılar doğrultusunda jeton kazanan çocuklar, kitap otomatından istedikleri kitabı alabiliyorlar






Kırtasiye malzemeleri içeren bir otomat



Trigonometri formüllerinin bulunduğu basamaklar, öğrencilerin bu formülleri unutması zor olacak gibi



Pilates topu misali koltuklar, öğrencilerin rahatı için sağlanmış



Öğrencileirn kütüphanede uzanarak kitap okuyabilmeleri için tasarlanan alan



Münih Teknik Üniversitesi'nde 3 kat aşağıya saniyeler içinde inmeyi sağlayan kaydıraklar






Okulları daha da eğlenceli ve katlanılabilir hâle getiren bu yapımlar, öğrencilerin sıkılmamasına ve yaptıkları işi severek yapmalarına ön ayak oluyor.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:45 

Teknoloji
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