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"Keşke Demeden Önce" filminin çekimleri Samsun'da sürüyor - Son Dakika

"Keşke Demeden Önce" filminin çekimleri Samsun'da sürüyor

11.09.2021 16:05

- "Keşke Demeden Önce" filminin çekimleri Samsun'da sürüyor Alzheimer hastası bir baba ve oğlunun hikayesini konu alan "Keşke Demeden Önce" filminin çekimleri Samsun'da tüm hızıyla devam ediyor.

- "Keşke Demeden Önce" filminin çekimleri Samsun'da sürüyor

SAMSUN - Alzheimer hastası bir baba ve oğlunun hikayesini konu alan "Keşke Demeden Önce" filminin çekimleri Samsun'da tüm hızıyla devam ediyor. Filmin Yönetmeni Yunus Tüzen ise "Samsun'un çeşitli bölgelerinde çekimlerimiz var. Samsun şehrinin tanıtılmasını düşünüyorum. Ayrıca festival olarak çok fazla ödül bekliyoruz" dedi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu Yönetmen Yunus Tüzen yönetiminde çekilen, yapımcılığını ise Metin Karaman ile Ebru Karaman'ın yaptığı "Keşke Demeden Önce" adlı filmin çekimleri İlkadım ilçesinde müstakil bir evde sürüyor. Genç ekip ve deneyimli oyuncu kadrosuyla film festivallerinde başarıya ulaşmayı hedefleyen filmin, Aralık ayının ilk haftasında gala yapması planlanıyor. Ayrıca filmde mekan olarak Samsun'un çeşitli bölgelerinin tercih edilmesi Samsun'un tanıtımında önemli bir rol oynayacak. Film hakkında bilgi veren Yönetmen Yunus Tüzen, " 1981 Ankara Doğumluyum. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Radyo - Televizyon ve Sinema Bölümünü bitirdim. Bu benim ilk uzun metrajlı filmim. Bu filmde biz Alzheimer hastalığı ve 2 arkadaşın dostluğunu işledik. Bu filmi izleyen herkes hemen hemen kendinden bir parça bulacaktır. Ekip olarak biz bu konuda heyecanlıyız. Mutlaka insanların bir yerlerine duygularına temas edeceğiz. Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde okuduğumdan dolayı Samsun şehrini seviyorum. Samsun şehrinin tanıtılmasını düşünüyorum. Atakum'dan kimsenin haberi yok. Bu yüzden Samsun'u tanıtalım dedik. Festival olarak çok fazla ödül bekliyoruz. Çekimler ilerledikçe neler çektiğimizi gördükçe oyuncularımızın ve ekibimizin üstün performansını gördükçe umudumuz katlanarak artıyor. İnşallah 2022 yılı bizim yılımız olacak diye düşüyorum. Samsun'un çeşitli bölgelerinde çekimlerimiz var. Atakum, Cumhuriyet Meydan'ı, Tütün İskelesi gibi yerlerde çekimlerimiz var. Ayın 18'inde çekimlerimiz bitecek" diye konuştu.

"Bu filmin Samsun'a faydası olacağından kesin eminim"

Filmde baba karakterini canlandıran deneyimli oyuncu Abdullah Şahin, " Şimdi çağımızın bir hastalığı var. Şehirlerin büyümesi, hava kirliliği, insanların yalnızlaşmasıyla ve kalabalıkların içinde yalnız yaşayan bir toplum haline gelmesiyle çoğalan bir hastalık var. Alzheimer. Bu Alzheimer hastalığı ne yazık ki çok yaygınlaştı. Mutsuz bir genç var karısından ayrılmış. O da toplumumuzda çok yaygın bir hastalık denilebilir. Ekonomik koşullar ve toplumsal baskılar nedeniyle evlilikler eskisi kadar sağlam değil. Böyle bir evliliği bitiren oğluyla yaşayan Alzheimer babanın hikayesini anlatıyor. Samsun'a daha önce tiyatro için gelmiştim. Çeşitli salonlarda gösteriler sunmuştuk. Genellikle İstanbul'a gidilir film çekmeye. Bizde İstanbul'dan Samsun'a geldik. Bu filmin Samsun'un tanıtımına çok etki edeceğini sanıyorum. Filmlerin yüzde 80'i İstanbul'da çekiliyor. Samsun'da çok güzel bir platodur. Bu filmin Samsun'a faydası olacağından kesin eminim" şeklinde konuştu.

"Bir baba - oğul hikayesi anlatıyoruz"

Filmin oyuncularından Ömür Akkan ise, "Keşke Demeden Önce filminde Uğur karakterini canlandırıyorum. Yönetmenimize ve senaristimize güveniyoruz. Çok genç dinamik bir ekibimiz var. Onların enerjisi bizlere yansıyor. Böyle olunca da daha yüksek bir performansa ulaştığımıza inanıyoruz. Bir baba - oğul hikayesi anlatıyoruz. Dostluğu anlatıyoruz. Filmimizin içinde tamamen bir samimiyet var. Çok ödül bekliyoruz böyle olduğu için. Samsun'u yeterince gezme ve öğrenme şansımız oldu. Bu yüzden mutluyuz. Samsun'un güzelliğini de insanlara göstermeye çalışıyoruz. Ben tiyatro oyuncusuyum. Defalarca turneye geldim buraya fakat bu kadar detaylı gezme şansım olmamıştı. Şimdi sokak aralarını ve farklı ilçelerini görme şansım oldu" ifadelerini kullandı.

Film, öncelikle yurt içi ve yurt dışı film festivallerinde sergilendikten sonra sinemaseverler ile 2022 yılında buluşması bekleniyor.

Keşke Demeden Önce filminin çekimleri Samsun'da sürüyor
Keşke Demeden Önce filminin çekimleri Samsun'da sürüyor
Keşke Demeden Önce filminin çekimleri Samsun'da sürüyor
Keşke Demeden Önce filminin çekimleri Samsun'da sürüyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Alzheimer, Samsun, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 'Keşke Demeden Önce' filminin çekimleri Samsun'da sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Keşke Demeden Önce" filminin çekimleri Samsun'da sürüyor - Son Dakika
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