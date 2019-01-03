Keşke Dememek İçin Hayır De" Konferansı
2 saat önce
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde "Keşke dememek için hayır de" konferansı gerçekleştirildi.
Diyarbakır
'ın Dicle
ilçesinde "Keşke dememek için hayır de" konferansı gerçekleştirildi.
Dicle Müftülüğünce Dicle Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen konferansta konuşan Yeşil Yıldız Derneği Başkanı Yahya Öger
, gençlerin arkadaş seçiminde dikkatli davranması gerektiğini söyledi.
Öger, gelecekle ilgili kaygısı olmayan insanın bağımlılık yapıcı maddeleri kullanma noktasında daha zayıf davranış sergilediğini dile getirerek, "Gençlerin, ailesine ve topluma faydalı olmak için bedensel ve ruhsal olarak zarar veren maddelerden uzak durması gerekir." dedi.
İlçe Müftüsü Mehmet Sani Akın ise, bağımlılıkla mücadele konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:27 Kaynak: AA
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