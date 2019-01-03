Son Dakika Haberleri: Keşke Dememek İçin Hayır De" Konferansı

Keşke Dememek İçin Hayır De" Konferansı

2 saat önce

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde "Keşke dememek için hayır de" konferansı gerçekleştirildi.

Keşke Dememek İçin Hayır De
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde "Keşke dememek için hayır de" konferansı gerçekleştirildi.

Dicle Müftülüğünce Dicle Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen konferansta konuşan Yeşil Yıldız Derneği Başkanı Yahya Öger, gençlerin arkadaş seçiminde dikkatli davranması gerektiğini söyledi.

Öger, gelecekle ilgili kaygısı olmayan insanın bağımlılık yapıcı maddeleri kullanma noktasında daha zayıf davranış sergilediğini dile getirerek, "Gençlerin, ailesine ve topluma faydalı olmak için bedensel ve ruhsal olarak zarar veren maddelerden uzak durması gerekir." dedi.

İlçe Müftüsü Mehmet Sani Akın ise, bağımlılıkla mücadele konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:27 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiltere Dışişleri Bakanı: Esad Bir Süre Daha Yerinde Kalacak İlaç Sektöründe 74 Milyar Dolarlık Dev Satın Alma

Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ın Katil Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi Avrupa Komisyonu Onayladı! Coca Cola, Costa Coffee'yi 5,1 Milyar Dolara Satın Alıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 18:31:37. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Keşke Dememek İçin Hayır De" Konferansı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]