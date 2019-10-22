Keşke Evde Kalsaymışsınız Dedirten 21 Düğün Fotoğrafı
58 dakika önce
Evlenirken yapılan saçmalıklar diye bir yazı vardı (okumadıysanız buradan okuyabilirsiniz: link) tam da o yazıdaki gibi saçma fotoğraflardan oluşan bir albüm hazırladık.
Evlenirken yapılan saçmalıklar diye bir yazı vardı (okumadıysanız buradan okuyabilirsiniz:
2 Ayıp ayıp cıks cıks
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4 Hepimize inşallah diyelim
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15 KREYZİ
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21 VUR VUR BAŞKASINA KALMASIN!
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:39
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