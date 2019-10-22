Keşke Evde Kalsaymışsınız Dedirten 21 Düğün Fotoğrafı

Evlenirken yapılan saçmalıklar diye bir yazı vardı (okumadıysanız buradan okuyabilirsiniz:



2 Ayıp ayıp cıks cıks







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4 Hepimize inşallah diyelim







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15 KREYZİ







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21 VUR VUR BAŞKASINA KALMASIN!



