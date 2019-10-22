Son Dakika Haberleri: Keşke Evde Kalsaymışsınız Dedirten 21 Düğün Fotoğrafı
Son Dakika Komik - İlginç Keşke Evde Kalsaymışsınız Dedirten 21 Düğün Fotoğrafı

Keşke Evde Kalsaymışsınız Dedirten 21 Düğün Fotoğrafı

58 dakika önce

Evlenirken yapılan saçmalıklar diye bir yazı vardı (okumadıysanız buradan okuyabilirsiniz: link) tam da o yazıdaki gibi saçma fotoğraflardan oluşan bir albüm hazırladık.

Keşke Evde Kalsaymışsınız Dedirten 21 Düğün Fotoğrafı, System.String[]

Evlenirken yapılan saçmalıklar diye bir yazı vardı (okumadıysanız buradan okuyabilirsiniz:


2 Ayıp ayıp cıks cıks



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4 Hepimize inşallah diyelim



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15 KREYZİ



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21 VUR VUR BAŞKASINA KALMASIN!


Komik - İlginç

Kaynak: TheGeyik

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:39 
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