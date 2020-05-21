Keşkekler evlere teslim edilecek - Son Dakika

Korona virüs salgını nedeniyle 4 gün sokağa çıkamayacak olan Merzifon halkı için bayramların olmazsa olmazı keşkekler, yürüyerek en yakın fırına verilecek. Fırıncılar ise pişen keşkekleri vatandaşların evlerine teslim edecek.



Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ülke genelinde olduğu gibi 4 gün boyunca Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkamayacak olan Merzifonlular için bayram sabahlarının olmazsa olmazı keşkek tartışmalarına yönelik karar açıklandı. Sokağa çıkma yasağı olan Arife günü vatandaşlar araçsız yürüyerek keşkeklerini en yakın fırına verebilecek. Bayram sabahı ise fırıncılar pişirilen keşkekleri vatandaşların evlerine teslim edecek.



"Tedbirler alacağız"



Virüs nedeniyle bazı alışkanlıkların terk edilmesi gerektiğini belirten Merzifon Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, "Bir Ramazan ayını daha geride bırakmak üzereyiz. Yalnız bu Ramazan ayı daha öncekilerden çok farklı şekilde yaşandı. Daha önce yapmaya alıştığımız birçok şeyi bu Ramazan'da ya yaşayamadık ya da kısıtlı yaşamak zorunda kaldık. Görülüyor ki bayramda da bazı alışkanlıklarımızı bu bayram için terk edeceğiz ve ya tedbirler alacağız" dedi.



"İhtiyaçlar giderebilecek"



Kısıtlama süresinde zorunlu ihtiyaçların yakın mesafeden temin edilebileceğini aktaran Ergül, "Ramazan Bayramı dolayısıyla 23-26 Mayıs tarihleri arasında korona virüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağından, 23 Mayıs Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlarımız yürüme mesafesi kuralına uymak koşulu ile ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek ve ihtiyaçlarını giderebilecektir" diye konuştu.



"Ekmek üretilmeyecek"



Merzifon'da bayramda ekmek üretilmeyeceğini söyleyen Ergül, "Her bayram olduğu gibi bu bayramda da ilçemizde ekmek üretilmeyecek olup, vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için Ramazan Bayramı'ndan bir gün önce ekmeklerini temin etmeleri ve keşkek koyacakların kendilerine en yakın fırına 23 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar bırakmaları gerekmektedir. 24 Mayıs 2020 Pazar bayram sabahı fırınlardan koyulan keşkekler alınmayacak olup, fırıncı esnafımız tarafından kendilerine teslim edilecektir. Koronavirüs salgınının ilçemizde yayılmasını engellemek için tüm halkımızın kurallara özenle uyması gerekmektedir. Ramazan Bayramı'mızın halkımıza, milletimize, ülkemize sağlıklı, mutlu, huzurlu, bereketli nice güzel günler getirmesini diliyor, bu güzel birliktelik tablosunun hiçbir zaman bozulmamasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı. - AMASYA