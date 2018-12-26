Keşkeler, İyi Ki'ler ve Fazlası! Düğün Yapacaklara Tavsiyeler
1 saat önce
Videoda bahsettiğim FOREO ürünlerinde indirim varmış, almayı düşünenler için: https: //foreo.se/euxoiBenimki LUNA 2 - Karma Ciltler için olanı: https: //foreo.se/2d4pb.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:25 Kaynak: Youtube
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