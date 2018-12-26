Son Dakika Haberleri: Keşkeler, İyi Ki'ler ve Fazlası! Düğün Yapacaklara Tavsiyeler

Keşkeler, İyi Ki'ler ve Fazlası! Düğün Yapacaklara Tavsiyeler

1 saat önce

Videoda bahsettiğim FOREO ürünlerinde indirim varmış, almayı düşünenler için: https: //foreo.se/euxoiBenimki LUNA 2 - Karma Ciltler için olanı: https: //foreo.se/2d4pb.

Videoda bahsettiğim FOREO ürünlerinde indirim varmış, almayı düşünenler için: https://foreo.se/euxoi

Benimki LUNA 2 - Karma Ciltler için olanı: https://foreo.se/2d4pb

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:25 Kaynak: Youtube

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