Keskin; "19 Mayıs 1919 ruhu bugün bizde devam etmektedir, edecektir." - Son Dakika

Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin şu ifadeleri kaydetti:

"Bugün Türk milleti için dönüm noktası olan Samsun'da atılan ilk adımın 102. yıl dönümüdür. 19 Mayıs 1919'daGazi Mustafa Kemal Atatürk'le başlayan süreç, umutsuzluk, yoksulluk, yılgınlık içinde ve hareketsiz kalmış millet varlığına olan inancın ifadesi ve milli onurun dirilişidir. 19 Mayıs 1919; Türk milletinin tarihinin yeniden yazılması ve milletin egemenliğine giden yolun başlangıcı konumundadır. Bu yola giden ruh milletimizin yüreğinde ki tazeliğini bugünde korumaktadır. 19 Mayıs 1919 ruhu bugün bizde devam etmektedir, edecektir.

Esnaf camiası olarak; Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, saygı ve gönül borcuyla anıyoruz."