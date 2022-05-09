Keskin Barajı'nın son hali görenleri umutlandırdı - Son Dakika

Keskin Barajı'nın son hali görenleri umutlandırdı

Kış yağışlarının baraj suyuna olan etkisi dikkat çekti

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bulunan Keskin Barajı'ndaki su seviyesinin, kış mevsiminde etkili olan yağışlarla birlikte yaklaşık yüzde 30 oranında arttığı gözlemlendi.

Eskişehir kent merkezine 22 kilometre uzaklıkta bulunan ve geçen sene kuraklık ile gündeme gelen Keskin Barajı'nın su seviyesi arttı. Kış mevsiminde etkili olan kar ve yağmurla birlikte su seviyesi artan baraj, dron ile havadan görüntülendi. Doğa ve balık tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden biri olan barajın son hali, kuraklık alarmını geride bırakarak çevredeki çiftçileri umutlandırdı. Farklı balık ve kuş türlerine ev sahipliği yapan baraj suyunun, ilkbahar mevsiminde beklenen yağışlarla birlikte daha da artması değerlendiriliyor.