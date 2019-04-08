Keskin Belediye Başkanı Alsancak Mazbatasını Aldı
1 saat önce
İYİ Parti'den Keskin Belediye Başkanı seçilen Necati Alsancak, mazbatasını aldı.
İYİ Parti
'den Keskin
Belediye Başkanı seçilen Necati Alsancak
, mazbatasını aldı.
Bir grup partili ile İlçe Seçim Kuruluna gelen Alsancak, Hakim Çağatay Atilla'dan mazbatasını aldı.
Ardından Keskin Belediyesine geçen Alsancak, burada kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.
Alsancak, halkın hizmetinde ve emrinde olacağını söyledi.
Vatandaşa hizmet konusunda gece gündüz çalışacaklarını belirten Alsancak, yerinde oturan değil, sokaklarda gezen bir belediye başkanı olacağını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:14 Kaynak: AA
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