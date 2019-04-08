Son Dakika Haberleri: Keskin Belediye Başkanı Alsancak Mazbatasını Aldı

Keskin Belediye Başkanı Alsancak Mazbatasını Aldı

1 saat önce

İYİ Parti'den Keskin Belediye Başkanı seçilen Necati Alsancak, mazbatasını aldı.

Keskin Belediye Başkanı Alsancak Mazbatasını Aldı, System.String[]
İYİ Parti'den Keskin Belediye Başkanı seçilen Necati Alsancak, mazbatasını aldı.

Bir grup partili ile İlçe Seçim Kuruluna gelen Alsancak, Hakim Çağatay Atilla'dan mazbatasını aldı.

Ardından Keskin Belediyesine geçen Alsancak, burada kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Alsancak, halkın hizmetinde ve emrinde olacağını söyledi.

Vatandaşa hizmet konusunda gece gündüz çalışacaklarını belirten Alsancak, yerinde oturan değil, sokaklarda gezen bir belediye başkanı olacağını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:14 Kaynak: AA

Necati Alsancak, İYİ Parti, Keskin, Güncel
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