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Keskin Belediyesi üniversite öğrencilerine kapılarını açtı - Son Dakika

Keskin Belediyesi üniversite öğrencilerine kapılarını açtı

27.09.2021 18:34
Keskin Belediyesi üniversite öğrencilerine kapılarını açtı, System.String[]

Kırıkkale'nin Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım, üniversite öğrencilerinin konaklama sorunu için harekete geçti.

Kırıkkale'nin Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım, üniversite öğrencilerinin konaklama sorunu için harekete geçti.

Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım, üniversiteyi okumak için Kırıkkale'nin Keskin ilçesine gelen ancak kalacak yurt ve ev sorunu yaşayan öğrencilerin barınma sorununu çözüme kavuşturmak için harekete geçti. Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Keskin Meslek Yüksekokulu'na dışarı illerden okumaya gelip ve Kredi Yurtlar Kurumu'nda yurt çıkmayan öğrencilerimize belediyemiz tarafından yer tahsisi yapılacaktır. Kalacak yeri olmayan öğrencilerimizin belediyemize başvurmaları önemle duyurulur" dedi. - KIRIKKALE

Keskin Belediyesi üniversite öğrencilerine kapılarını açtı

Dede Yıldırım, Üniversite, Kırıkkale, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Keskin Belediyesi üniversite öğrencilerine kapılarını açtı - Son Dakika


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