Keskin: "Birlikte fikir geliştiriyoruz" - Son Dakika

Keskin, beraberinde Darende Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Salih Soylu ve Darende Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Kasım Gücük ile birlikte ilçe merkezindeki esnafları tek tek işyerlerinde ziyarete ederek görüştü.

Keskin, "7'den 70'e esnaflarımızı birinci ağızdan dinliyoruz, ortak akılla hareket ediyoruz. Esnafımızın taleplerini yerinde dinleyip, çözüm önerileri noktasında birlikte fikir geliştiriyoruz." dedi.

Keskin, pandemi dönemi nedeniyle esnaf camiasının sıkıntı içinde olduğunu belirterek, "Ekonomideki durum gerçekten sıkıntılı. Esnaf camiası olarak mevcut işimizi nasıl koruyacağımızın çabasını veriyoruz. Esnafın sermayesini biriktirmesi uzun yıllar alıyor, ancak sermayesini ekonomik sıkıntılarda aylar içinde kaybedebiliyor, tekrar eski sermayesini kazanması ise yine uzun yıllar alıyor. Esnafımızın bu süreci atlatabilmesi için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan uzun vadeli, 1 yıl ödemesiz, faizsiz 100 bin TL kredi talep ediyoruz." dedi.

Keskin, esnaf ve sanatkarları mutlaka Covid-19 aşılarını yaptırmalarını isteyerek, "Bir daha kapanma olursa bunun faturasını yine esnaf olarak biz çekeceğiz. Mutlaka aşılarımızı yaptıralım." dedi.