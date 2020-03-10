Keskin'de 3 kişiyi öldürüp 4 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Keskin'de 3 kişiyi öldürüp 4 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Keskin'de 3 kişiyi öldürüp 4 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

6 saat önce

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde önceki gün pazar yerinde çıkan kavgada tabancayla akrabalarına rastgele ateş açarak 3 kişiyi öldürüp 4 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde önceki gün pazar yerinde çıkan kavgada tabancayla akrabalarına rastgele ateş açarak 3 kişiyi öldürüp 4 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.

Keskin'de 3 kişiyi öldürüp 4 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Kırıkkale, Keskin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:43 Kaynak: AA
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