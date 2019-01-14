Keskin'de Cami ve Kur'an Kurslarına Oyun Alanı Oluşturuldu

Keskin İlçe Müftülüğü ilçe merkezi ve köylerdeki 13 cami ve Kur'an kurslarına iç mekan oyun alanı oluşturdu.

Keskin İlçe Müftülüğü ilçe merkezi ve köylerdeki 13 cami ve Kur'an kurslarına iç mekan oyun alanı oluşturdu.



Keskin İlçe Müftüsü Selami Aykul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, camilerin sadece ibadet etme yeri değil, aynı zamanda sosyal, kültürel ve ahlaki eğitimin verildiği yerler olarak görülmesi gerektiğini söyledi.



Bu proje ile çocukların camiye daha istekli geleceğini anlatan Aykul, "Çocuklarımız cami havasını teneffüs edecekler. Proje kapsamında görevlendirdiğimiz kişiler çocukların aileleriyle irtibata geçecek. Çocukların camiye alışmaları için gerekli gayret gösteriliyor. Bu faaliyetleri bütün ilçe merkezine yayacağız. Emeği geçen personellere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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