Keskin'de depreme dayanıksız okul için yıkım kararı - Son Dakika
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Keskin'de depreme dayanıksız okul için yıkım kararı

22 dakika önce

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yıkım kararı verilen ilkokuldaki öğrenciler, eğitim öğretim döneminin ikinci yarısında en yakın okullarda eğitimine devam edecek.

Keskin'de depreme dayanıksız okul için yıkım kararı, System.String[]

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yıkım kararı verilen ilkokuldaki öğrenciler, eğitim öğretim döneminin ikinci yarısında en yakın okullarda eğitimine devam edecek.


Keskin ilçesinde mühendislerce yapılan incelemeler sonucunda Atatürk İlkokulunun depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkım kararı verildi. 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde ise öğrencilerin, ilçedeki farklı okullarda eğitimine devam edeceği bildirildi.


Konuyla ilgili açıklama yapan Keskin Kaymakamı Tekin Erdemir, "Okullarımızın ve kamu binalarımızın beton değerleri ölçümleri yıllardır yapılıyor. Bu binamızda da daha önce başlayan bir çalışma vardı. İlgili mühendislerimiz rapor sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığına sundu. Teknik olarak buranın boşaltılması ve yıkılması noktasında oluru istendi. Bu nedenden okulumuzu boşalttık. Kamu binalarında ise depreme dayanıklılık noktasında testleri yapılmış durumda. Şu anda gerek kaymakamlığımız olsun veya diğer kamu binalarımız açısından bir problem yok" dedi. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Keskin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:18 Kaynak: İHA
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