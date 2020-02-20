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Keskin'de "Elektronik Denetleme Sistemi" hayata geçirildi
7 saat önce
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde vatandaşların can güvenliğinin sağlanması ve hatalı sürücülerin denetlenmesi için Elektronik Denetim Sistemi (EDS) uygulaması başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:48 Kaynak: AA
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde vatandaşların can güvenliğinin sağlanması ve hatalı sürücülerin denetlenmesi için Elektronik Denetim Sistemi (EDS) uygulaması başlatıldı.
İlçeden geçen Kırıkkale- Kayseri kara yolunun giriş ve çıkışlarına kurulan EDS'nin hayata geçirilmesiyle yol güzergahında trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza uygulanacak.
Başlangıç noktasında bulunan EDS kamerası tarafından araç verileri sistem tabanına kaydedilecek. Bitiş noktasında bulunan kamera sayesinde de araçların ortalama hızları tespit edilecek ve limitleri aşanlara ceza uygulanacak.
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