Son Dakika Haberleri: Keskin'de "Fidanımla Büyüyorum Projesi"

Keskin'de "Fidanımla Büyüyorum Projesi"

1 saat önce

KIRIKKALE(AA) - Keskin ilçesinde "Fidanımla Büyüyorum Projesi" kapsamında öğrencilere meyve fidanı dağıtıldı.

Keskin'de
KIRIKKALE(AA) - Keskin ilçesinde "Fidanımla Büyüyorum Projesi" kapsamında öğrencilere meyve fidanı dağıtıldı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından temin edilen 2 bin aşılı meyve fidanı, Keskin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen törende öğrencilere dağıtıldı.

Kaymakam Muammer Köken, programda yaptığı konuşmada, çevre bilincinin oluşmasına katkıda bulunmak, doğanın önemi konusunda farkındalık oluşturmak, ailelere ve çocuklara ağaç sevgisini aşılamak için böyle bir proje hazırlandığını söyledi.

İnsan eliyle bozulan tabiat dengesine dikkat çekmek, ağaç bakımı ve korunmasını öğrenmek amacıyla fidan dağıtıldığını anlatan Köken, şöyle konuştu:

"İnsanı, kendi diktiği ağaçtan meyve yemesi kadar mutlu eden şey yoktur. Bu fidanlar evlatlarımızla beraber büyüyecek, onlarla beraber gelişecek. Çocuklarımızın yaşları ilerledikçe fidanların kökleri toprağa, boyları göğe doğru yükselecek. Öğrencilerimizin bugün kurduğu hayaller zamanla gerçeğe yaklaştıkça inşallah diktikleri fidanlar ağaçlara, ağaçlar da ormanlara dönüşecek. Ağaç sevgisini kazanmış, sorumluluk sahibi birey olmalarına, çevreye ve doğaya karşı daha duyarlı hale gelmelerine vesile olacak. Her yıl 2 bin fidanın dikimini amaçlıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:15 Kaynak: AA

Muammer Köken, Köylere Hizmet Götürme Birliği, Keskin, Güncel
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