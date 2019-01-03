Son Dakika Haberleri: Keskin'de Hacivat ve Karagöz Gösterisi

Keskin'de Hacivat ve Karagöz Gösterisi

1 saat önce

KIRIKKALE( AA) - Keskin Kaymakamlığı tarafından ilkokul öğrencilerine Hacivat ve Karagöz gösterisi sunuldu.

Keskin'de Hacivat ve Karagöz Gösterisi, System.String[]
KIRIKKALE( AA) - Keskin Kaymakamlığı tarafından ilkokul öğrencilerine Hacivat ve Karagöz gösterisi sunuldu.

Keskin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonundaki etkinlikte konuşan Kaymakam Muammer Köken, Hacivat ve Karagöz kültürünü gelecek nesillere taşımak maksadıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Öğrencilerin çok memnun olduğunu belirten Köken, "Geleneksel Türk tiyatrosunun en güzel örneklerinden olan Hacivat ve Karagöz oyununu çocuklarımızla buluşturduk. Özellikle günümüzde çocuklarımızın geleneksel Türk kültürü ile buluşmasını çok önemsiyoruz. Hacivat ve Karagöz oyunu 600 yıldır var. Bu kahramanlar bizim kendi oyun kahramanlarımızdır. Öğrencilerimiz zevk ve neşe ile oyunu seyretti." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:10 Kaynak: AA

Muammer Köken, Keskin, Güncel
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