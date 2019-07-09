Son Dakika Haberleri: Keskin'de kan bağışı kampanyası
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Keskin'de kan bağışı kampanyası

23 dakika önce

Keskin ilçesinde Türk Kızılayı tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar ilgi gösteriyor.

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Keskin ilçesinde Türk Kızılayı tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar ilgi gösteriyor.
Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlandırılan gezici kan bağışı aracında vatandaşlar kan verdi.
Türk Kızılayı Keskin Şube Başkanı Ömer Faruk Atakul, AA muhabirine, 3 ayda bir ilçede kan bağışı kampanyası düzenlediklerini söyledi.
Vatandaşların kampanyaya yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Atakul, "Kan, insan için ihtiyaçtır. Keskin halkı da bu konuda çok duyarlı. Her geldiğimizde bir önceki kampanyada kan veren vatandaşlar tekrar geliyor." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:06 Kaynak: AA
Türk Kızılayı, Keskin, Güncel
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